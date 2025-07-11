200 مليون دولار راتب مهندس كمبيوتر استدرجته ميتا من شركة أبل

أفادت تقارير صحفية أن ميتا المالكة لـ فيسبوك أغرت مهندساً من أصل صيني وهو رومينغ بانغ براتب 200 مليون دولار، بعد أن كان سابقًا مسؤولًا تنفيذيًا رفيع المستوى ومهندسًا مرموقًا يقود فريق نماذج الذكاء الاصطناعي الأساسية في شركة آبل. و يعكس ذلك المنافسة الشديدة على الوظائف والمواهب في مجال الذكاء الاصطناعي في عام 2025. وسينضم بانغ إلى قسم مختبرات الذكاء الاصطناعي الفائقة المُشكّل حديثًا في ميتا، والذي يُركّز على تطوير الذكاء الاصطناعي المُتقدّم. وعرضت ميتا على رومينغ بانغ حزمة رواتب تُقدّر بأكثر من ٢٠٠ مليون دولار أمريكي على مدى عدة سنوات. وتُعدّ هذه الحزمة من بين أعلى الرواتب والمكافآت في قطاع التكنولوجيا لغير الرؤساء التنفيذيين، وتتجاوز التعويضات السنوية للعديد من الرؤساء التنفيذيين في قائمة فورتشن ٥٠٠. ويشمل التعويض راتبًا أساسيًا، ومكافأة توقيع عقد العمل وأسهم في ميتا، مع دفعات مرتبطة بأهداف الأداء والولاء طويل الأجل، وتمتد فترات استحقاق الأسهم لأربع سنوات. تُعدّ خطوة توظيف بانغ جزءًا من حملة ميتا المكثفة لتوظيف أفضل المواهب في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث شارك الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرج شخصيًا في عملية التوظيف. ورفضت أبل زيادة راتب بانغ بما يضاهي عرض ميتا بحسب التقارير لأنه تجاوز بكثير التعويضات المُعتادة للمديرين التنفيذيين في أبل، باستثناء الرئيس التنفيذي.

من هو المهندس رومينغ بانغ؟

مهندس بارز ورائد في مجال الذكاء الاصطناعي، اشتهر بقيادته لفريق النماذج الأساسية للذكاء الاصطناعي في شركة آبل، حيث أشرف على تطوير نماذج اللغة الكبيرة التي تدعم ميزات مثل Genmoji و”الإشعارات ذات الأولوية” وخدمات التلخيص المتقدمة على أجهزة آبل. قاد فريقًا يضم حوالي 100 مهندسا وكان له دور محوري في استراتيجية الذكاء الاصطناعي لدى الشركة.قبل انضمامه إلى آبل في عام 2021، عمل لأكثر من 15 عامًا في غوغل، حيث قاد مشاريع مهمة أصبحت جزءًا أساسيًا من عمليات الشركة، خاصة في مجال نماذج اللغة الكبيرة (LLMs). يُعد انتقاله إلى آبل خطوة رئيسية في تطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي الخاصة بالشركة. غادر روومينغ بانغ آبل الشهر الحالي لينضم إلى فريق “مختبرات الذكاء الخارق” الجديد في شركة ميتا (فيسبوك سابقًا)، في خطوة اعتُبرت ضربة قوية لطموحات آبل في الذكاء الاصطناعي، خصوصًا مع تأخر إطلاق بعض منتجاتها الذكية.

مهمة مختبرات الذكاء الاصطناعي الفائقة في ميتا

تهدف مختبرات الذكاء الاصطناعي الفائقة المُشكّلة حديثًا في ميتا إلى تسريع تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي المتقدمة بهدف تحقيق الذكاء الاصطناعي الفائق. يرأس القسم ألكسندر وانغ، ومن المتوقع أن يلعب بانغ دورًا رائدًا في تطوير التوجيه التقني وتنفيذ أجندة أبحاث المختبر. يشير توظيف ميتا للعديد من خبراء الذكاء الاصطناعي البارزين إلى نيتها في سد الفجوة مع المنافسين ودفع حدود قدرات الذكاء الاصطناعي إلى آفاق جديدة. يعد انتقال بانغ من آبل إلى ميتا خسارة كبيرة لطموحات آبل في مجال الذكاء الاصطناعي، لا سيما بالنظر إلى مكانته البارزة في تطوير النماذج الأساسية وتخطيط ميزات الجيل التالي. تؤكد مصادر استشهدت بها بلومبرغ وتقارير أخرى أن استراتيجيات ميتا الجريئة للتعويضات واستقطاب المواهب تُبعد الخبرات عن المنافسين، مما يزيد من الضغوط على القطاع. ربما أضعفت معاناة شركة آبل من التأخيرات والنقاشات الداخلية حول توجهات الذكاء الاصطناعي من استبقاء الموظفين، بينما يؤكد تركيز ميتا على الاستثمار في الذكاء الاصطناعي الفائق التزامها بتطوير قدرات الذكاء الاصطناعي الأساسية. ويسلط هذا التحول الضوء على اتجاه أوسع نطاقًا يتمثل في تصاعد المنافسة بين عمالقة التكنولوجيا على المواهب والقيادات المتخصصة في الذكاء الاصطناعي.

التوقعات

يشير محللو القطاع إلى أن الطفرة المستمرة في التوظيف لدى ميتا قد تزيد من حدة المنافسة على قادة الذكاء الاصطناعي ذوي الخبرة، مما يؤثر على اتجاهات التعويضات وتوجهات البحث في هذا القطاع. قد تحتاج آبل إلى إعادة تقييم نهجها في استبقاء المواهب واستراتيجية الذكاء الاصطناعي في ضوء الرحيل الأخير وتأخير طرح المنتجات. ومن المرجح أن تخضع وتيرة وتأثير التقدم في مختبرات الذكاء الاصطناعي الفائق التابعة لشركة ميتا لمراقبة دقيقة، حيث تسعى الشركتان إلى رسم ملامح المرحلة التالية من تطوير الذكاء الاصطناعي.