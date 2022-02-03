200 مليار دولار خسائر فيسبوك (ميتا) بسبب منافسة تيك توك وقيود أبل على الإعلانات

تراجعت أسهم فيسبوك المملوكة لشركة ميتا بأكثر من 20% مما تسبب بخسائر بلغت 200 مليار دولار أمس الأربعاء عقب نشر الشركة أول تراجع لعدد زوار فيسبوك صاحبه إنفاق هائل على مشروع العالم الافتراضي للشركة الخاص بميتافيرس. وامتنع قرابة 500 ألف مشترك بفيسبوك عن التسجيل بحساباتهم لما يعتقد أنه منافسة من تيك توك بحسب ما ذكره مؤسس فيسبوك لواشنطن بوست.

يأتي هذا في الوقت الذي تواجه فيه شركة ميتا تحديات الإعلان على شبكتها الحالية بسبب تعديلات شركة أبل على طريقة عمل الإعلانات في نظام تشغيل هواتف أي فون.

وسجلت ميتا، التي كانت تُعرف سابقا باسم فيسبوك ، صافي دخل قدره 10.3 مليار دولار في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي، بانخفاض 8% عن نفس الفترة من العام السابق وأقل من توقعات محللي وول ستريت.

جاء انخفاض الأرباح في الوقت الذي تستثمر فيه ميتا بكثافة في تقنيات الواقع الافتراضي VR والواقع المعزز AR التي تعتقد أنها ستساعد في بناء عالم الميتافيرس (metaverse)، والذي حدده الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرغ مستقبلا الشركة.