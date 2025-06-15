200 مليار درهم استثمارات أبوظبي في البنية التحتية

تُظهر البيانات أن إمارة أبوظبي تتجه نحو استثمارات ضخمة في مشاريع البنية التحتية، لتصل قيمتها إلى حوالي 200 مليار درهم بحلول نهاية عام 2025. هذه الاستثمارات مدعومة بخطط تنموية طموحة تهدف إلى تعزيز الاستدامة، رفع كفاءة الخدمات، وتحسين جودة الحياة في الإمارة.

68.4 مليار درهم خلال 2020–2024

وفق بيانات صادرة عن دائرة البلديات والنقل ومكتب أبوظبي للاستثمار (ADIO)، بلغ إجمالي الاستثمارات المباشرة في مشاريع البنية التحتية من 2020 حتى نهاية 2024 نحو 68.4 مليار درهم، دون احتساب الإنفاق الاتحادي. وخُصصت 66 مليار درهم في عام 2024 وحده لمشاريع في النقل والمرافق العامة، منها 59 مليار درهم لتطوير الإسكان والمرافق المرتبطة به في مدينة أبوظبي، تشمل التعليم والصحة والخدمات الأساسية بحسب رصد حديث أجراه مركز الاستشارات”إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية” في أبوظبي. كما جرى خلال الفترة ذاتها ضخ 2.4 مليار درهم عبر شراكات بين القطاعين العام والخاص (PPP)، شملت مشاريع لمدارس حكومية، وإنارة ذكية، وبنية تحتية رقمية. وفي عام 2023، دخلت المرحلة الثانية من سكك حديد الاتحاد حيز التشغيل بطول 900 كيلومتر، بدعم حكومي كامل، باعتباره مشروعًا لوجستيًا استراتيجيًا.

حجم الاستثمارات المتوقعة

تتوقع أبوظبي استثمار ما يقرب من 200 مليار درهم في مشاريع البنية التحتية بحلول نهاية عام 2025.

مجالات المشاريع

تشمل المشاريع قطاعات حيوية مثل النقل، المدن الذكية، الإسكان، الطاقة المتجددة، ومراكز البيانات.

الاستثمارات السابقة (2020-2024)

بلغ إجمالي الاستثمارات المباشرة في البنية التحتية خلال هذه الفترة 68.4 مليار درهم، مع تخصيص 66 مليار درهم في عام 2024 وحده لمشاريع النقل والمرافق العامة، و59 مليار درهم لتطوير الإسكان والمرافق المرتبطة به في مدينة أبوظبي.

الشراكات بين القطاعين العام والخاص

تم ضخ 2.4 مليار درهم خلال نفس الفترة عبر شراكات PPP، بما في ذلك مشاريع للمدارس الحكومية، الإنارة الذكية، والبنية التحتية الرقمية.

مشاريع النقل الكبرى

دخلت المرحلة الثانية من سكك حديد الاتحاد (بطول 900 كيلومتر) حيز التشغيل في عام 2023 بدعم حكومي كامل.

توسع 2925 ومشاريع مستقبلية

شهدت بداية عام 2025 إطلاق حزمة جديدة من المشاريع الكبرى، أبرزها توقيع مذكرة تفاهم بقيمة 35 مليار درهم لمشاريع النقل، وإنجاز مشاريع نقل مستدام بقيمة 3.4 مليار درهم. وتتضمن المشاريع الضخمة مدينة زايد الجديدة (بتكلفة 147 مليار درهم)، وتوسع مدينة مصدر، بالإضافة إلى مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي.

وجهة استثمارية ومكانة عالمية

تسعى أبوظبي لترسيخ مكانتها كوجهة استثمارية عالمية في قطاعات البنية التحتية المتقدمة، لا سيما في التكنولوجيا النظيفة، اللوجستيات الذكية، وسلاسل التوريد الرقمية، مدعومة بتسهيلات حكومية وإطار تنظيمي متطور. انعكست هذه الاستثمارات إيجابًا على مكانة أبوظبي الدولية، حيث ارتقت إلى المرتبة الخامسة عالميًا في مؤشر المدن الذكية لعام 2025 الصادر عن معهد الإدارة الدولية (IMD)، مقارنة بالمرتبة العاشرة في عام 2024.