200 بالمئة، قفزة في أسعار زيت الزيتون بسبب الجفاف في إسبانيا وارتفاع أسعار الغذاء

تُظهر البيانات الواردة من بلومبرغ أن أسعار زيت الزيتون البكر الإسباني قد قفزت بنسبة 200٪ منذ عام 2020 لتصل إلى 5870 يورو للطن المتري – وهو أعلى مستوى منذ عام 2010. تم تسجيل معظم ارتفاع الأسعار في العام الماضي.

أدى الجفاف الشديد والتربة الجافة في إسبانيا إلى ارتفاع أسعار زيت الزيتون إلى مستويات لم تشهدها منذ أكثر من عقد. يؤدي الارتفاع الكبير في أسعار زيت الزيتون ، إلى جانب المنتجات الطازجة ، إلى تفاقم أسعار المواد الغذائية المرتفعة بالفعل حيث يبدأ فصل الصيف في نصف الكرة الشمالي في أقل من شهر.

وذكرت بلومبيرغ إن “الإنتاج في البلاد قد ينخفض أكثر من النصف هذا الموسم بسبب الظروف القاحلة ، وفقًا لمجموعة الصناعات الزراعية الإسبانية”.

تمثل إسبانيا 40٪ من المعروض العالمي ، مما يشير إلى أن الأسعار في جميع أنحاء أوروبا ومناطق أخرى يتم دفعها للأعلى.

قالت مراقبة الموارد الزراعية في أوروبا مؤخرًا إن إسبانيا تتعرض لضغوط مناخية شديدة ، مع هطول الأمطار بالكاد منذ يناير. يؤدي الجفاف إلى إتلاف المحاصيل ويهدد بدفع أسعار المواد الغذائية للارتفاع في جميع أنحاء أوروبا.

شركة الأبحاث جرو إنتليجنس، نشرت مذكرة الأسبوع الماضي حذرت فيها من أن البلاد تعاني من جفاف “شديد” عبر أراضي المحاصيل العليا – وهي أعلى قراءة مسجلة منذ عقدين على الأقل – في حين أن مستويات رطوبة التربة هي الأدنى منذ عام 2010 على الأقل.

وتفاقمت ظروف الجفاف في إسبانيا بسبب درجات الحرارة فوق المتوسطة التي يمكن أن تكون بسبب نمط أجواء ظاهرة النينيو الناشئ والتي قد تؤدي إلى اضطرابات في قطاع الزراعة، ظاهرة النينو تصادف أوقاتا تشهد استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية العالمية إلى أعلى مستوياتها خلال عقد من الزمان.