20 مليون يستخدمون منصة بايبت ثالث أكثر منصة العملات الرقمية زيارة في العالم

كشفت منصة بايبت Bybit، ثالث أكثر منصة تداول عملات رقمية زيارة في العالم والتي تعمل من مقرها في دبي، عن تخطي عدد مستخدميها 20 مليون مستخدم، وقامت المنصة مؤخرا بإطلاق رؤيتها للويب 3.0، مع تحولها لمنصة مفضلة للمؤسسات والشركات لعملات البتكوين والإيثيريوم بحسب بيان صحفي وصل أريبيان بزنس.

تلفت الشركة في البيان أنه على الرغم من العدد المتزايد من منصات تداول العملات الرقمية، لايزال هنالك نقص واضح في منصات التداول القادرة على توفير السيولة النقدية بموثوقية عالية. وفي مرحلة ما بعد انهيار منصة FTX، يلعب رواد الأسواق مثل وينتر مويوت Wintermute دوراً أكثر أهمية في هذا القطاع الحيوي.

ومؤخراً، اتخذت Wintermute خطوة استراتيجية تمثلت في الانتقال إلى سنغافورة، مرسخة مكانتها كشركة عملاقة في توفير السيولة، في حين أكملت Wintermute Asia أول تداول لخياراتها من خلال مجموعة CME، مؤكدة على التزامها بالابتكار والنمو.

وعلى الرغم من أن أصداء انهيار منصة FTX لاتزال حاضرة في عالم العملات الرقمية، قدم هذا الانهيار فرصة للاعبين الرئيسيين في هذا القطاع لترسيخ تميزهم والخوض في أسواق واعدة بالرغم تقلباتها. ويعتبر مزودو السيولة بمثابة شريان الحياة لحيوية سوق العملات الرقمية، إلا أن عملياتهم غالباً ما أحيطت بالسرية نظير عدم توفر البيانات المستقلة عن منصاتهم.

ولذلك، يقدم بن تشو الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لمنصة Bybit، ويوجين تشيونج رئيس الاستثمار المؤسسي في Bybit ويوان توربين، المؤسس المشارك في Wintermute رؤى ومعلومات مباشرة مع استعراضهما للأوضاع التي سادت خلال العام الماضي ومناقشة استراتيجياتهم للنمو والتطور مستقبلاً.

الرؤى الرئيسية أفادت بأن تداول الخيارات الاحترافي ماضٍ نحو الازدهار بحسب يؤمن بن تشو. فيما يرى يوان توربين، الذي أصبح في سنغافورة بشكل رسمي آفاقا مشرقة، ومع خبراته التي اكتسبها من عمله السابق كمتداول في التمويل التقليدي فهو يعبر عن تفاؤله حيال مستقبل تداول خيارات العملات الرقمية.

وكشف يوجين تشيونج عن إطلاق Bybit لبرنامج التداول الخارجي التجريبي (OTC). وعدا عن ارتفاع الأسعار الأخير، هناك أدلة واضحة على عودة سوق العملات الرقمية للازدهار. فوفقاً لتقرير مراجعة نشاط التداول في شهر ديسمبر الصادر عن شركة CCData، ارتفع حجم التداول الفوري عبر المنصات المركزية للشهر الثاني على التوالي، ليصل إلى 965.8 مليار دولار، بزيادة نسبتها 52.8%، وبأعلى حجم تداول مباشر منذ مارس 2023. كما ارتفع حجم تداول المشتقات عبر منصة CME بنسبة 18.4% ليصل إلى 67.9 مليار دولار، مسجلاً أعلى حجم تداول منذ نوفمبر 2021.

بدأ التعاون بين Bybit و Wintermuteفي شهر يوليو من عام 2021، تزامناً مع إطلاق منصة Bybit للتداول المباشر. ونجحت هذه الشراكة بالتعامل مع تقلبات سوق العملات الرقمية بين انخفاض وارتفاع، إذ توطد تعاون الجانبين اليوم بشكل أكبر للخوض في المشهد المتقلب لأسواق العملات الرقمية.

التوقعات للعام المقبل

كشف يوجين عن إطلاق Bybit لبرنامج التداول الخارجي التجريبي، في إنجاز لافت يعزز التعاون بين الشركتين ويوسع آفاق المنظومة بالكامل على المدى الطويل. وتؤمن Bybit بوجود إمكانات كبيرة في عالم المشتقات والخيارات بالنسبة لعمليات التداول الخارجي، بدءاً بالتداول الخارجي المباشر.

وفي ملاحظات قيّمة قدمها بن، شدد على أنه بينما من المتوقع انخفاض العمليات الإجمالية للروافع المالية الدائمة في العام المقبل، ستكتسب خيارات العملات الرقمية زخماً أكبر نظير زيادة عدد متداولي الخيارات الاحترافية الذين يدخلون السوق. فقد شهد سوق الخيارات تحولاً جذرياً منذ آخر ازدهار في سوق العملات الرقمية، في حين تقف منصات التداول المركزية الرئيسية ومنظومة الخيارات أمام آفاق واعدة لتحقيق نمو متسارع. كما بشر توسع Bybit مؤخراً في فضاء منتج الكسب (Earn Product) بمرحلة جديدة بعد التقلبات التي شهدتها في أحوال السوق. وفي الختام، من الأهمية تنفيذ مراقبة دقيقة للمستجدات الإقليمية والمنهجيات الصاعدة في عالم العملات والأصول الرقمية. كما تتطلب بعض المناطق مثل سنغافورة، وهونغ كونغ، واليابان، ودولة الإمارات، مراقبة مكثفة مع تصاعد تبني العملات الرقمية وفق أطر إرشادية ولوائح قانونية واضحة. وتتجه الشركات نحو آسيا التي تتسم بتوجهات نمو مرتفعة، إذ يعزى ذلك إلى اللوائح التنظيمية المحلية التي يمكن أن تعزز الطلب. ووفقاً لبيانات بحث التوزيع الجغرافي لصانعي السوق الصادر عن Cointelegraph، تتصدر سنغافورة المشهد حالياً، تليها الولايات المتحدة الأمريكية وهونغ كونغ والمملكة المتحدة.