20 مليون مسافر  على متن رحلات الاتحاد للطيران لأول مرة في تاريخها

أعلنت الاتحاد للطيران أنها نقلت للمرة الأولى في تاريخها أكثر من 20 مليون مسافر خلال 12 شهرًا، فضلا عن وصول أسطول الاتحاد للطيران لأكثر من 100 طائرة. وارتفعت أعداد المسافرين والأسطول مع تحقيق الاتحاد للطيران نموًا سريعًا، حيث تضاعف عدد الركاب السنوي من 10 ملايين إلى 20 مليونًا في عامين ونصف فقط. وبلغ الأسطول التشغيلي للاتحاد للطيران أكثر من 100 طائرة، بعد إضافة ثلاث طائرات جديدة مؤخرًا: طائرة إيرباص A380 السابعة التي عادت للخدمة، طائرة بوينغ 787-9B جديدة، وأول طائرة من أصل ثلاث طائرات إيرباص A350-1000 جديدة. وتخطط الشركة لاستلام 18 طائرة إضافية جديدة في عام 2025، بما في ذلك أسطولها الجديد من طائرات A321LR التي ستدخل الخدمة في 1 أغسطس. وأعلنت الاتحاد للطيران سابقًا عن طلب شراء 28 طائرة بوينغ عريضة البدن لدعم خطط النمو. توسع الشبكة الجوية أضافت الاتحاد للطيران سبع وجهات جديدة مؤخرًا، ليصل إجمالي الوجهات الجديدة هذا العام إلى 17 وجهة. تهدف الشركة لتشغيل رحلات إلى حوالي 90 وجهة حول العالم بحلول نهاية عام 2025. الأهداف المستقبلية تسعى الاتحاد للطيران إلى توسيع شبكتها إلى أكثر من 125 وجهة وزيادة أسطولها إلى أكثر من 170 طائرة ونقل 38 مليون مسافر سنويًا بحلول عام 2030. أنطونوالدو نيفيس، الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران لفت إلى ذلك بالقول: “خلال الأشهر الـ12 الماضية، شهدت الاتحاد للطيران نجاحات كبيرة مع تحطيمها أرقامًا قياسية ووتحقيقها إنجازات هائلة بسرعة مذهلة.. فبعد تسجيل نتائج مالية مثيرة للاهتمام قي الربع الأول من العام، مع أرباح بلغت 685 مليون درهم، وأعلى درجات رضا العملاء على الإطلاق، تخطى عدد الضيوف المسافرين على متن رحلات الاتحاد 20 مليون ضيف في العام الماضي، وذلك للمرة الأولى في تاريخ الشركة.

“إننا نواصل مسيرتنا التصاعدية في إطار استراتيجية نمو أوسع شهدت تضاعف أعداد ركابنا السنوية من 10 ملايين إلى 20 مليونًا خلال عامين ونصف فقط. ويعود هذا النمو المستدام إلى تزايد الطلب، وشبكة عالمية ديناميكية، وتركيز استراتيجي واضح.” وأضاف: “نحن شركة الطيران الوحيدة التي تشهد النمو بهذه الوتيرة في المنطقة، وليس لدينا أي نية للتراجع. ويثبت عام 2025 أنه سيكون عامنا الأفضل حتى الآن.”

احتفالاً بنقل 20 مليون مسافر حول العالم، قدمت الاتحاد مجموعة من المفاجآت إلى زوج وزوجة محظوظين كانا مسافران من نيودلهي لزيارة بناتهما في تورونتو.

وقد فوجئ السيد والسيدة تشوبرا بترقيات طوال رحلتهم بدأت بتجربة السفر على درجة الأعمال مع السرير المسطّح بالكامل على متن طائرة من طراز A350 من نيودلهي إلى أبوظبي. وأعرب السيد تشوبرا عن سعادته، قائلا: “لم نسافر في درجة الأعمال أو الدرجة الأولى من قبل … إنها تجربة تدوم مدى الحياة – تجربة نعيشها مرة واحدة في الحياة!” وعند وصولهما إلى مطار زايد الدولي، استقبل مارك بوتر، المدير العام لبرنامج ضيف الاتحاد، الزوجين في صالة الاتحاد للطيران للدرجة الأولى مع ترقية إلى الفئة الذهبية من برنامج ضيف الاتحاد. وأتت المفاجأة الأكبر في الجزء الأخير من الرحلة، حيث، تمت ترقية السيد والسيدة تشوبرا إلى درجة الإيوان، الجناح الفريد المكون من ثلاث غرف، على متن طائرة A380المتجهة من أبوظبي إلى تورونتو.وأعرب الزوجان عن فرحتهما بالقول: “شكراً جزيلاً للاتحاد! إنها مفاجأة رائعة ولا تُنسى! نشعر وكأننا مشاهير الآن، شكراً لكم!”