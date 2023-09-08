20 مليون دولار، ديور وجوني ديب في أكبر صفقة عطور رجالية

نجم هوليوود الشهير جوني ديب الستيني اتفق مع ديور سوفاج لتمديد شراكتهما على الترويج للعطر الرجالي سوفاج Sauvage (وتعني المتوحش). وكانت تقارير صحفية قد أكدت عبر مصادر متعددة ما نشرته مجلة فاراييتي Variety لأول مرة عن ابرام الصفقة، وهي تمديد اتفاقية يقال إن مدتها ثلاث سنوات وتبلغ قيمتها أكثر من 20 مليون دولار، مما يجعلها واحدة من أكثر صفقات عطور المشاهير ضخامة.

وبينما واجه ديب تدقيقاً وسط معركة قضائية صاخبة العام الماضي مع زوجته السابقة آمبر هيرد، لم تتخلى شركة ديور سوفاج عن الممثل الذي تصدر العطر منذ إطلاقه في عام 2015. وبعد ثلاثة أشهر من خروج ديب منتصراً من دعوى التشهير. قامت ديور بيوتي بالترويج لديب في حملة جديدة تمت مشاركتها على حساب العلامة التجارية على انستغرام، قالت فيها إن ديب خير من “يجسد سحر سوفاج المذهل،” في سبتمبر 2022، في أعقاب تقرير أولي يفيد بأنه أعاد تعزيز اتفاقه. وجاء في منشور آخر في نفس اليوم: “أكثر من أي وقت مضى، جوني ديب هو روح سوفاج”.

برنارد أرنو، الرئيس التنفيذي لـ LVMH الشركة الأم لشركة ديور، أكد خلال عرض مالي في شهر يناير، أن سوفاج كانت متصدرة في مبيعات العطور من خلال “تحقيق نجاح ملحوظ … مدفوعًا بصورة جوني ديب”. وقال أرنو، إن العطر أظهر نموًا قويًا.

تأتي أخبار الصفقة قبل أيام من وصول ديب إلى السجادة الحمراء في مهرجان كان السينمائي. من المقرر أن يفتتح فيلمه، Jeanne du Barry، المهرجان في 16 مايو 2024. وسيكون هذا أول دور له على الشاشة الكبيرة منذ تجاوزه فضيحة تعنيفه لزوجته السابقة هيرد والتي تم خلالها تخلي امتيازات هوليود الكبرى عنه . قد يكون الظهور في مهرجان كان بمثابة لحظة حاسمة لعودة ديب، ويبدو أن صفقة ديور قد تم توقيتها لتتزامن مع الضجة المحيطة بعودته إلى الشاشة الكبيرة.