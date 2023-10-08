20 شركة بريطانية تبحث الاستثمار في السعودية

تبحث شركات بريطانية في السعودية فرص الاستثمار في عدد من القطاعات وعقد الشراكات في ظل تطور بيئة الأعمال في المملكة.

حيث عقدت وزارة الاستثمار ورشة عمل مع 20 شركة تمثل كبرى الشركات البريطانية والجهات الحكومية والخاصة المعنية، تناولت خلالها أبرز المزايا الاستثمارية في المملكة للقطاعات الجديدة والناشئة في القطاع، وتطور بيئة الأعمال في السعودية.





وجرى خلال أعمال الورشة عرض مجموعة من الخطط والاستراتيجيات المتعلقة بقطاع الرياضة بشكل عام وقطاع الرياضات الإلكترونية بشكل خاص التي تم تطويرها في وزارة الاستثمار بالتعاون مع وزارة الرياضة والاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية.





كما تم عرض مجموعة من المشاريع والمبادرات المتعلقة بالألعاب والرياضات الإلكترونية، واستكشاف مسارات استثمارية إضافية بالتعاون مع جهات أخرى، وسبل العمل على جذب واستقطاب فرص جديدة للشراكات الاستثنائية التي تخدم قطاع الرياضة بالمملكة.





ويهدف الاستقبال الذي جرى بمقابلة فريق قطاع الرياضة بالوزارة والجهات الأخرى المتمثلة بوزارة الرياضة والاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات إلى الاطلاع على أبرز الفرص الاستثمارية في قطاع الرياضات الإلكترونية وأبرز مستجدات الأعمال والاستثمار في المملكة.





وتسعى وزارة الاستثمار إلى تمكين المستثمرين من الوصول إلى الفرص الاستثمارية عبر تقديم أكبر قدر ممكن من التسهيلات والمرونة في إجراءات التراخيص وخدمة المستثمرين، إضافة إلى تقديم الدعم للمستثمرين أثناء جميع مراحل الرحلة الاستثمارية.

