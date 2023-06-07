ماهي مميزات عملة الـ20 جنيه البلاستيكية الجديدة في مصر

كشفت الدكتور سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية، عن 3 مميزات لـ العملة البلاستيكية المقرر طرحها خلال عيد الأضحى المبارك.

وقالت الخبيرة المصرفية سهر الدماطي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، إن الـ3 مميزات الخاصة بالعملة البلاستيكية من فئة الـ20 جنيها المقرر إصدارها بعيد الأضحى تتميز انها :

لا يمكن تزييفها أو تزويرها

عمرها الافتراضي يصل إلى 12 عاما

لا يمكن طباعتها مرة أخرى

وأوضحت، ان فئة الـ20 جنيها البلاستيكية المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي غير صحيحة، وهذه العملة بشكلها الحالي لن يتم طرحها على عيد الأضحى.

وأضافت الدماطي، أن العملات البلاستيكية التي يتم إصدارها في مصر مؤخرا لتواكب التطور التكنولوجي الحالي، وهي لا تقل عن الدول التي تصدر عملات بلاستكية.

وأشارت الخبيرة المصرفية، إلى أن هناك لجنة معينة تصمم العملة البلاستكية قبل اعتمادها وطرحها في السوق، موضحة أن اختيار الرسومات التي يتم وضعها على العملات لها دلالات تاريخية، بالإضافة إلى إضافة حروف من اللغة العربية تعبر عن هوية.