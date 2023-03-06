أكثر من 20 ألف فرصة تدريبية و300 ورشة عمل في ملتقى بيبان

يضم ملتقى بيبان 23 الذي تنظمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” تحت شعار “فرص تصنع الريادة” أكثر من 300 ورشة عمل تحمل معها ما يزيد على 20 ألف فرصة تدريبية تصقل مهارات الرياديين.

وتُجسّد الورش التدريبية التي يحتضنها الملتقى المزمع انطلاقه خلال الفترة من 9 إلى 13 مارس بواجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات، مسارات متنوعة؛ منها ما يتعلق بأبحاث السوق والتقنية المالية والتخطيط الإستراتيجي، وإدارة سلاسل الإمداد، والاقتصاد الدائري، وتحليل البيانات للأعمال.

وتستهدف مسارات الورش تقديم الدعم اللازم والإرشاد لرواد ورائدات الأعمال، وتطوير مهاراتهم، وتهيئة الفرص لرواد الأعمال الجدد، وتأسيس وتنمية أعمالهم، بما يضمن النمو السريع وتحقيق النجاح والتميز.

وتتناول الورش التدريبية في اليوم الأول كلاً من: إدارة سلاسل الإمداد، نمو المنشآت، الإدارة المالية، إدارة الموارد البشرية، الامتياز تجاري، التحول إلى التجارة الإلكترونية، التسويق الإلكتروني، أهمية استقطاب المستثمرين لنمو منشآتك، الاندماج والاستحواذ، التخطيط الإستراتيجي، نظام الامتياز.

وتناقش الورش التدريبية والندوات في اليوم الثاني مجموعة من الموضوعات؛ مثل رحلة المنتج وإطلاقه، تحليل البيانات للأعمال، إستراتيجيات الاستثمار في المشاريع الناشئة، أساسيات التمويل الجماعي، إدارة أسواق التجزئة، فرص الامتياز التجاري في المملكة، عمليات إدارة مخاطر المشاريع، المعارف المطلوبة للإدارة، التخطيط الإستراتيجي في المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وتسلط الورش التدريبية والندوات في يومها الثالث الضوء على: مفهوم الاقتصاد الدائري والعقود التجارية، قنوات البيع المتناغمة، البيانات الضخمة؛ والتي تهدف من خلالها إلى تزويد رواد الأعمال بنظرة عامة عن كيفية الاستفادة من البيانات الضخمة، تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الأعمال، بالإضافة إلى أساسيات الواقع الافتراضي.

وتعزز الورش التدريبية والندوات في يومها الرابع مفاهيم مختلفة مثل: المفهوم العام للتحول الرقمي وفوائده وتوجهاته لقطاع الأعمال، وكذلك المطابخ السحابية وخيارات تأسيسها، والأنظمة والإجراءات النظامية للنشاط، بالإضافة إلى مفهوم استقطاب المواهب، والأمن والسلامة والصحة في المنشآت، والطباعة ثلاثية الأبعاد.

وتُعرِّف الورش التدريبية والندوات في اليوم الخامس بالتفكير التصميمي وأهميته في إدارة المنظمات الناشئة والمشاريع الإبداعية، وكل الإجراءات والخطوات المهمة من بداية الفكرة إلى التأسيس، وإستراتيجية الاستثمار في المشاريع الناشئة، وريادة الأعمال الاجتماعية وسماتها، وأهم ما يميز أنشطتها، بالإضافة إلى الاستثمار في التجميل، والخطوات التي يجب اتباعها لبدء النشاط التجاري بهذا المجال.

ويعمل ملتقى بيبان على تحفيز أصحاب الأفكار لإطلاق مشاريعهم، وتوفير بيئة تتيح لرواد الأعمال الاطلاع على آخر المستجدات عالمياً، مع حثهم على تبنِّي التقنية وثقافة الابتكار؛ لجذب أفكار ريادية ذات مردود إيجابي على الاقتصاد المحلي والدولي.