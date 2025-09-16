20 ألف ريال وحجز المركبة حتى 60 يومًا عقوبات المناداة في نظام النقل البري الجديد

أكدت الهيئة العامة للنقل في المملكة العربية السعودية أن ممارسة أنشطة النقل غير المرخص به أصبحت ممنوعة بشكل صارم بموجب النظام الجديد للنقل البري على الطرق، الذي يهدف إلى تنظيم القطاع وحماية حقوق الركاب ومستثمري النقل، ويفرض عقوبات رادعة على المخالفين تبدأ بغرامة مالية تصل إلى 11 ألف ريال وما يصل إلى 25 يومًا حجزًا للمركبة في حال المناداة ونص النظام على أنه يُحظر على أي شخص ممارسة أي من أنشطة النقل البري على الطرق دون ترخيص، مثل: دعوة الركاب أو النداء عليهم، أو ملاحقتهم أو اعتراضهم، أو التجمهر أو التجول في أماكن تواجد الركاب لغرض دعوتهم، وتصل إلى 20 ألف ريال مع حجز المركبة لمدة تصل إلى 60 يومًا لمن يزاول النقل غير النظامي، إضافة إلى إمكانية بيع المركبة المخالفة في مزاد علني وإبعاد غير السعودي المرتكب للمخالفة، وهذا يأتي في إطار جهود الهيئة لتحسين جودة الخدمة ورفع مستوى الالتزام، مع استمرارها في تقديم ورش العمل والدعم الإرشادي للمتعاملين لتعزيز الامتثال والتوعية بأحكام النظام الجديد. يذكر أنه صدر نظام النقل البري الجديد في السعودية بموجب مرسوم ملكي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وتم نشر النظام في الجريدة الرسمية. وفق النظام، بدأ العمل به بعد 180 يومًا من تاريخ نشره، وكان ذلك ضمن قرارات مجلس الوزراء التي صدرت في فبراير 2025. النظام يضم 34 مادة وينظم أنشطة النقل البري على الطرق ويشدد على ضرورة الحصول على ترخيص لمزاولة أي نشاط نقل بري، مع عقوبات صارمة للمخالفين تشمل غرامات مالية وحجز المركبات وحتى بيعها في المزاد العلني. كما تم تحديد مهلة لتعديل أوضاع منشآت النقل خلال سنة من نفاذ النظام مع إمكانية تمديدها 6 أشهر إضافية من قبل الهيئة العامة للنقل

