2.46 مليار جنيه مصري من سوديك للاستحواذ على أوراسكوم العقارية

أعلنت شركة أوراسكوم للتنمية مصر، أنها تلقت عرضاً مبدئياً غير ملزم من شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك) المملوكة بنسبة 85.5% لشركة الدار الإماراتية للاستحواذ على كامل أسهم شركة أوراسكوم العقارية، التابعة لشركة أوراسكوم للتنمية مصر، المالكة لمشروع “او ويست”( O West) الذي يتم تطويره على مساحة 4.2 مليون متر مربع غرب القاهرة.

وقالت أوراسكوم للتنمية مصر، في بيان لها إن عرض الشراء غير الملزم يتضمن سعر شراء إرشادي ومبدئي بقيمة 2.46 مليار جنيه مصري لإجمالي 100% من أسهم رأسمال شركة أوراسكوم العقارية.

وأوضحت أن العرض يخضع لاستيفاء العديد من الشروط، بما في ذلك استكمال إجراءات فحص شامل نافٍ للجهالة على الشركة المنوطة بالعرض، وموافقات شركة أوراسكوم للتنمية مصر وموافقات جميع الجهات الحكومية المختصة.

ووافق مجلس إدارة أوراسكوم للتنمية مصر على أن يتيح لشركة “سوديك” إجراء الدراسات المطلوبة بشكل حصري طبقاً لما هو متفق عليه كما فوض إدارة الشركة في التفاوض على الصفقة.

وتم تفويض المجموعة المالية هيرميس من قبل جميع مساهمي شركة أوراسكوم العقارية كمستشار مالي.

وتمتلك أوراسكوم للتنمية مصر 70% من إجمالي رأس مال شركة أوراسكوم العقارية.