مويضي المطيري by مويضي المطيري

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2 يورو رسوم تقطيع شطيرة بمطعم إيطالي والسبب غريب!!

مويضي المطيري by مويضي المطيري

يبدو أن السائح في بعض الدول الأوروبية أصبح فريسة للاستغلال من قبل المتاجر و المطاعم التي باتت تبحث عن تعويضات لخسائرها من جيب السياح و تبتكر عدة أفكار بعضها يصل إلى مرحلة الغباء .

فقد فرض مطعم إيطالي رسوماً إضافية تقدر بـ 2 يورو مقابل تقطيعه شطيرة قدمها لأحد السياح، في خطوة أثارت غضب الأخير وجعلته ينشر تفاصيل الواقعة على حساباته بمواقع التواصل.



وقالت صحيفة “نيويورك بوست” الأمريكية، إن السائح الذي كان يزور إيطاليا طلب شطيرة نباتية مع بطاطا مقلية محشوة بالداخل في مطعم يقع بمنطقة بحيرة كومو الراقية.



وأضافت أن السائح تفاجأ برسوم إضافية على فاتورته، قدرها 2 يورو، بداعي تقطيع شطيرته التي يبلغ إجمالي سعرها 7.5 يورو، إلى نصفين، فقام بالاعتراض على ذلك وقال إنه لم يطلب تقطيع الشطيرة.



لكن الغريب كان في الرد الصادم من المطعم عليه، إذ أبلغه بأنه كان عليهم استخدام طبقين بدل طبق واحد، مما أدى إلى تضاعف الوقت لغسلهما، كما أنهم استغرقوا وقتاً في تقطيع الشطيرة إلى قسمين.

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