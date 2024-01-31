190 مليار دولار تبخرت من قيمة أسهم شركات الذكاء الاصطناعي

خسرت شركات الذكاء الاصطناعي 190 مليار دولار من القيمة السوقية للأسهم في وقت متأخر من يوم الثلاثاء بعد تقرير حمل نتائج مخيبة من ألفابت ومايكروسوفت وشركة إي إم دي AMD حيث حققت هذه نتائج ربع سنوية فشلت في إقناع المستثمرين الذين ساهموا برفع أسهم تلك الشركات.

أكدت عمليات البيع التي أعقبت تقارير عمالقة التكنولوجيا بعد الجرس توقعات المستثمرين المرتفعة بعد ارتفاع سوق الأسهم الذي غذته فورة الذكاء الاصطناعي في السوق خلال الأشهر الأخيرة والذي دفع أسهمها إلى مستويات قياسية مع الوعد بدمج تلك التكنولوجيا في أنظمة الشركات.

انخفض سهم ألفابت بنسبة 5.6% بعد أن جاءت إيرادات الإعلانات للشركة الأم لشركة Google في ربع ديسمبر اقل من التوقعات.

وقالت شركة ألفابت أيضًا إن إنفاقها على مراكز البيانات لدعم خطط الذكاء الاصطناعي الخاصة بها سيقفز هذا العام، مما يسلط الضوء على تكاليف منافستها الضارية ضد شركة مايكروسوفت في مجال الذكاء الاصطناعي.

في حين أن نمو إيرادات سحابة غوغل تجاوز بشكل طفيف أهداف وول ستريت، مدعومًا بالاهتمام بالذكاء الاصطناعي، فقد نمت خدمة أزيور Azure من مايكروسوفت بشكل أسرع.

تجاوزت مايكروسوفت تقديرات المحللين للإيرادات ربع السنوية حيث ساعدت ميزات الذكاء الاصطناعي الجديدة في جذب العملاء إلى خدماتها السحابية وخدمات ويندوز. ومع ذلك، انخفض سهمها بنسبة 0.7٪ في تداولات ممتدة بعد أن وصل لفترة وجيزة إلى أعلى مستوى قياسي خلال اليوم في وقت سابق من يوم الثلاثاء.

وقد أدى التفاؤل بشأن الذكاء الاصطناعي إلى دفع القيمة السوقية لأسهم مايكروسوفت إلى ما يزيد عن 3 تريليون دولار هذا الشهر، متفوقة على شركة أبل.

تراجعت شركة الشرائح إي إم دي AMD بنسبة 6٪ بعد أن تجاوزت توقعاتها لإيرادات الربع الأول التقديرات، حتى مع توقعها لمبيعات قوية لمعالجات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها.

أسهم إنفيديا Nvidia، التي ارتفعت بنسبة 27٪ في يناير بعد أن تضاعفت أكثر من ثلاثة أضعاف العام الماضي بسبب تفاؤل الذكاء الاصطناعي، تخلت أيضًا عن بعض تلك المكاسب في التداولات الممتدة، حيث انخفضت آخر مرة بأكثر من 2٪.

وانخفض سهم شركة سوبر ميكرو كمبيوتر لصناعة الخوادم، وهي شركة أخرى استفادت من الطلب المرتبط بالذكاء الاصطناعي، بأكثر من 3٪. وفي وقت سابق من يوم الثلاثاء، ارتفع إلى مستوى قياسي بعد أن حقق نتائج فصلية مذهلة في اليوم السابق.