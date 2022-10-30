19 أجنبي بين أكثر من 151 لقوا حتفهم في تدافع خلال احتفالات هالوين الكورية

أشارت تقارير صحفية إلى وجود قرابة 19 سائح أجنبي بين 151 من الضحايا في حادثة تدافع لحشود تزيد عن 100 ألف شخص في كوريا الجنوبية، ونقلت أ ف ب، مقتل 149 شخصا على الأقل مصرعهم السبت وأصيب 76 آخرون في تدافع بحي وسط سيول حيث احتشد الآلاف في شوارع ضيقة للاحتفال بعيد هالوين، وفق ما أعلنت السلطات.

وأظهرت صور لوكالة فرانس برس من الموقع عشرات الجثث منتشرة على الرصيف مغطاة بملاءات وعناصر الطوارئ يرتدون سترات برتقالية ويحملون جثثا أخرى على نقالات إلى سيارات الإسعاف. وصرح المسؤول في الدفاع المدني تشوي سونغ بوم لصحافيين في مكان الحادث أن التدافع وقع قرابة الساعة العاشرة ليلا (23,00 ت غ)، وقد لقي الكثير من الضحايا مصرعهم دهسا. وأضاف تشوي “العدد الكبير من الضحايا هو نتيجة تعرض كثيرين للدهس خلال احتفالية هالوين”، لافتا إلى أن عدد القتلى قد يرتفع.

في مقابلة مع محطة “واي تي ن” المحلية، وصف الطبيب لي بيوم ساك الذي قدم إسعافات أولية للضحايا مشاهد المأساة والفوضى. وقال “عندما حاولت إجراء الإنعاش القلبي الرئوي للمرة الأولى، كانت هناك ضحيتان ملقيتان على الرصيف. لكن العدد تزايد بعد فترة وجيزة ليفوق عدد المستجيبين الأوائل في مكان الحادث”. وأضاف “جاء العديد من المارة لمساعدتنا في الإنعاش القلبي الرئوي”. وتابع الطبيب “يصعب وصف الأمر بالكلمات… كانت وجوه الكثير من الضحايا شاحبة. لم أتمكن من رصد نبضاتهم أو أنفاسهم. وعندما حاولت الإنعاش القلبي الرئوي، خرج دم أيضا من أفواههم”. – “تكوّم الناس” –

ونقلت وكالة أنباء يونهاب عن شاهد لم تحدد هويته قوله إنه رأى ضحايا يدهسون حتى الموت. وأضاف الشاهد “تكوّم الناس بعضهم فوق بعض. كان البعض يفقد وعيه تدريجا بينما بدا البعض ميتا في تلك المرحلة”. وأشار تشوي إلى أنه تم نقل 74 جثة إلى المستشفيات المحلية ووضعت 46 جثة أخرى في صالة ألعاب رياضية قريبة. وكان المسؤول قد أفاد في حصيلة سابقة بمصرع 120 شخصا وإصابة 100 آخرين. وأعلن الدفاع المدني في بداية الأمر تعرض عشرات الأشخاص لسكتة قلبية في حي إتايوان في وسط العاصمة خلال احتفالات هالوين.

في كوريا الجنوبية يستعمل الدفاع المدني عبارة سكتة قلبية لأن الأطباء وحدهم هم من يعلنون رسميا حالة الوفاة. وقع التدافع قرب فندق هاميلتون في منطقة إتايوان النابضة بالحياة ويعتقد أن عددا كبيرا من الأشخاص دخلوا إلى زقاق ضيق بجوار الفندق، وفق يونهاب. ودعا رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول المستشفيات للاستعداد لاستقبال المصابين، وفق ما أفاد مكتبه. في غضون ذلك، قرر رئيس بلدية سيول، أوه سي هون، قطع زيارته لأوروبا والعودة إلى البلاد، حسب ما نقلت الوكالة عن مسؤولين في البلدية. – “مفجعة” – أرسل الرئيس الأميركي جو بايدن تعازيه إلى سيول السبت مؤكدا وقوف الولايات المتحدة “إلى جانب” كوريا الجنوبية بعد التدافع المميت. وقال بايدن في بيان “نشعر بالحزن مع شعب جمهورية كوريا ونقدم أصدق تمنياتنا بالشفاء العاجل لجميع المصابين”، مضيفا ان الولايات المتحدة “تقف إلى جانب جمهورية كوريا في هذه المأساة”. في وقت سابق، كتب مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جايك سوليفان عبر تويتر أن “التقارير الصادرة من سيول مفجعة”. أضاف “نفكر في كل من فقدوا أحباءهم ونأمل في الشفاء العاجل للمصابين. الولايات المتحدة مستعدة لتزويد جمهورية كوريا أي دعم تحتاج إليه”. بدوره، عرض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دعم بلاده “الصادق”، مضيفا “فرنسا تقف إلى جانبكم”. احتفالات هالوين هذا العام هي الأولى في كوريا الجنوبية منذ جائحة كوفيد-19، وأجبر الكوريون الجنوبيون على وضع كمامات خلال حضور فعالياتها في الهواء الطلق.

(جديد 2) السلطات: مقتل 151 شخصا وإصابة 82 آخرين في حادث تدافع خلال احتفالات الهالوين في منطقة «إيتايون» بوسط سيئول https://t.co/gz0ucTuw8t — وكالة يونهاب للأنباء (@YonhapArabic) October 30, 2022

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