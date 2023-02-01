185 مليار ريال الإنفاق السياحي في السعودية بارتفاع 93% في 2022

كشف وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب عن بلوغ إجمالي الإنفاق السياحي في المملكة العربية السعودية 185 مليار ريال في عام 2022 بزيادة 93% عن العام 2021.

جاء ذلك خلال لقاء شهري لوزير السياحة بالمواطنين من مختلف أنحاء المملكة بمشاركة عدد من كبار المسؤولين بالوزارة، لمناقشة المستجدات واستقبال المشاركات بما يخدم قطاع السياحة ويحقق رؤية السعودية 2030.

مبيناً أن المملكة تخطت أرقام عام 2019 لتصبح أعلى دولة في تسجيل الأرقام القياسية من بين دول العشرين، حيث من المتوقع أن تحتل المرتبة الـ17 في جذب السياح على مستوى العالم، الذي بلغ 16.5 مليون سائح ووافد بزيادة 94 % لفترة ما قبل الجائحة، مشيرًا إلى أن المملكة تستهدف هذا العام 25 مليون قادم من الخارج.

وذكر الخطيب أن المشاركة المباشرة للقطاع في الناتج المحلي بلغت 3,2% من المستهدف الكلي 10% بحلول عام 2030.

وأضاف أن العام الماضي سجل ارتفاعا في عدد وظائف السياحة التي بلغت 880 ألفاً بزيادة 15% عن العام الماضي، وأشار إلى أن نسبة السعوديات في القطاع السياحي ارتفعت أيضا لتبلغ 44% من إجمالي العاملين فيه.

وتابع: “إن الوزارة تسعى لتوفير مليون وظيفة في قطاع السياحة بمختلف أنشطته، وهو ما يتطلب إنشاء معاهد تدريب وبناء وتطوير برامج وخدمات التدريب في مجال الضيافة والسياحة”.

واعتبر الخطيب أن ملف التدريب من أهم الملفات التي توليها الوزارة اهتمامها.

وأوضح الخطيب أن الوزارة أطلقت برنامج الاقتراض المشترك مع قطاع البنوك لتمويل المنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتعزيز الاستثمارات في قطاع السياحة والإسهام في توفير وظائف لأكثر من 18 ألف منشأة بقيمة مليار ونصف ريال بإطلاق 3 برامج ضمن استراتيجية دعم المشاريع المتناهية الصغر والصغيرة في السياحة.

يذكر أن وزارة السياحة نفذت 11 حملة إعلانية للتعريف بالسياحة في المملكة وصلت إلى 35 دولة وحرصت من خلالها على التركيز على المدن في المملكة والطبيعة الجغرافية التي تحتضن الشواطئ والخلجان الرائعة، والسهول الخضراء، والمناطق الأثرية.