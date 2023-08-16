180 مليون يورو، عرض لنجم ليفربول المصري محمد صلاح للتعاقد مع اتحاد جدة

كشف الإعلامي السعودي وليد الفراج، أن نادي ليفربول الإنجليزي وافق مبدئياً على مناقشة صفقة انتقال محمد صلاح إلى اتحاد جدة فيما ذكرت أنباء قبلها أن عرض اتحاد جدة لضم صلاح يبلغ 180 مليون يورو لمدة موسمين، إضافة إلى 60 مليون جنيه إسترليني لشراء المدة المتبقية في عقده من ناديه ليفربول الإنجليزي

ولفت الفراج أن يورغن كلوب مدرب ليفربول يمثل الممانعة الوحيدة التي تعرقل إتمام الصفقة حاليا. الفراج وعبر برنامجه أكشن مع وليد ذكر أن اتحاد جدة يسعى لاتمام الصفقة مع ليفربول من خلال تقديم عرض مغري للمقابل المادي.

يأتي ذلك في وقت يتطلع فيه جمهور الاتحاد لتعزيز تشكيلته أمام الأندية المنافسة التي تعاقدت مع نجوم كبار مثل نيمار وفابينهو ولفت الفراج أن هناك حرصاً على ظهور نادي الاتحاد في كأس العالم للأندية المقام بالمملكة بمظهر مشرف.

وسبق أن ذكر حساب قناة الكأس القطرية عبر منصة إكس “تويتر سابقاً” أن مصادر أكدت بأن الدولي المصري محمد صلاح منح الضوء الأخضر لإدارة نادي الاتحاد السعودي للتفاوض مع نظيرتها في نادي ليفربول الإنجليزي للعب ضمن صفوف الاتحاد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وترددت سابقا أيضا أنباء عن دخول نادي اتحاد جدة السعودي في مفاوضات لضم اللاعب الدولي المصري محمد صلاح المحترف بصفوف ليفربول الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وفي تصريحات لـ صحيفة “الرياضية” السعودية قال مقرب لصلاح: “هناك مفاوضات بين محمد صلاح ونادي الاتحاد السعودي، هذا ما أستطيع قوله الآن، لا أملك تفاصيل أخرى وأوضحت الصحيفة أن عرض اتحاد جدة لضم صلاح يبلغ 180 مليون يورو لمدة موسمين، إضافة إلى 60 مليون جنيه إسترليني لشراء المدة المتبقية في عقده من ناديه ليفربول الإنجليزي.

??? وليد الفراج:

التفاوض مستمر في مفاوضات #محمد_صلاح بعد موافقة نادي ليفربول المبدئية



pic.twitter.com/X8XyypiDTS — ملتميـــديا الاتـحاد (@multimedia_itti) August 15, 2023