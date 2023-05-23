180 دينار تعويض بدل شاشة للمعلم الخليجي في الكويت

كشف مصدر تربوي في دولة الكويت عن اعتماد ديوان الخدمة المدنية بدل شاشة للمعلمين الخليجيين العاملين في مدارس التعليم العام بقيمة 180 ديناراً (585 دولاراً) لكل معلم أسوة بنظرائهم الكويتيين مستحقي تلك المكافآت خلال فترة التعليم عن بعد في أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).

وقال المصدر، بحسب صحيفة “الرأي” الكويتية، إن القطاع الإداري في وزارة التربية رفع كشفاً إلى ديوان الخدمة المدنية بأسماء ومزاولات المعلمين الوافدين وبانتظار اعتماده أيضاً، مشيراً إلى انتهاء المناطق التعليمية من توقيع المعلمين المُدرجة أسماؤهم في كشوف الإحلال بأخذ العلم، وذلك لاتخاذ إجراءات إنهاء الخدمة لهم قبل يوم 31 مايو/أيار المقبل.

ولا توجد إحصائية رسمية لأعداد المعلمين الخليجيين في الكويت، ولكن معظمهم سعوديون.