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Posted inأخبار أريبيان بزنس

180 دينار تعويض بدل شاشة للمعلم الخليجي في الكويت

اعتمد ديوان الخدمة المدنية بدل شاشة للمعلمين في مدارس التعليم العام لكل معلم أسوة بنظرائهم الكويتيين

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اعتمد ديوان الخدمة المدنية بدل شاشة للمعلمين العاملين في مدارس التعليم العام أسوة بنظرائهم الكويتيين

كشف مصدر تربوي في دولة الكويت عن اعتماد ديوان الخدمة المدنية بدل شاشة للمعلمين الخليجيين العاملين في مدارس التعليم العام بقيمة 180 ديناراً (585 دولاراً) لكل معلم أسوة بنظرائهم الكويتيين مستحقي تلك المكافآت خلال فترة التعليم عن بعد في أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).

وقال المصدر، بحسب صحيفة “الرأي” الكويتية، إن القطاع الإداري في وزارة التربية رفع كشفاً إلى ديوان الخدمة المدنية بأسماء ومزاولات المعلمين الوافدين وبانتظار اعتماده أيضاً، مشيراً إلى انتهاء المناطق التعليمية من توقيع المعلمين المُدرجة أسماؤهم في كشوف الإحلال بأخذ العلم، وذلك لاتخاذ إجراءات إنهاء الخدمة لهم قبل يوم 31 مايو/أيار المقبل.

ولا توجد إحصائية رسمية لأعداد المعلمين الخليجيين في الكويت، ولكن معظمهم سعوديون.

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