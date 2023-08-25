18 مليار دولار احتياطي لبنان من الذهب

أصدر مصرف لبنان المركزي، بياناً أكد فيه أن مخزون الذهب لديه مطابق للكميات الموثقة في بيانات وزارة المالية والمعطيات الرسمية، وذلك استنادا إلى تقرير التدقيق العالمي بمخزون الذهب لديه.

وبحسب البيان، فإن مصرف لبنان حصل، على الموافقة لنشر خلاصة تقرير تدقيق مخزون الذهب لديه، التي تؤكد أن ما في خزائنه مطابق للكميات الموثقة في بيانات وزارة المالية.

وخلص التقرير إلى نتائجه بعد معاينة أكثر من 13 ألف سبيكة و600 ألف عملة ذهبية.

ويأتي التقرير بناء على تواصل حاكم مصرف لبنان بالإنابة، وسيم منصوري، مع شركة التدقيق العالمية “ALS Inspection UK Ltd” التي كلفتها به شركة “KPMG”، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.

وعرف البنك المركزي شركة التدقيق “ALS Inspection UK Ltd” بأنها فرع للشركة الأسترالية “ALS Limited” المدرجة في البورصة الأسترالية (مقرها بريطانيا) وتؤمن خدمات تحليل وفحص عالمية، دقيقة ومستقلة، تشمل المعادن والفلزات والخامات والمعادن الثمينة والسبائك الحديدية والوقود الصلب.

وأشار البيان إلى أنه “عام 2022، قامت شركة KPMG بالاشتراك مع صندوق النقد الدولي بالتواصل مع شركة ALS Inspection UK Ltd للحصول على الخبرة والمساعدة اللازمتين للتحقق من توافر موجودات الذهب في خزنة مصرف لبنان ومن نوعيتها”.

من جهته، قال ديفيد بوونال المدير العالمي للمعادن الثمينة لدى “ALS Inspection UK Ltd”، إن هدف الشركة “كان القيام بشكل مستقل بتفقد مخزون مصرف لبنان الكبير من سبائك وعملات ذهبية، والتحقق منها وتسجيلها رقميا”.

وأضاف: “أردنا إعداد كتالوغ (كتيب) رقمي لمخزون الذهب يتسم بالشفافية، ويمكن التدقيق فيه بسهولة وفعالية في السنوات المقبلة”.

وتبعا لتقرير الشركة، تم قياس زنة كل سبيكة ذهب على حدة، وفحصها، باستعمال معدات تحليلية غير متلفة، ونقلها من قبل موظفي شركة “ALS” إلى مكان خاص بها حديث البناء ضمن الموقع المخصص لخزنات مصرف لبنان.

كذلك خضع مخزون العملات الذهبية الكبير لدى مصرف لبنان للعملية نفسها، وفقا للمصدر ذاته.

وسبق لحاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري، أن كشف بالأرقام حسابات السيولة الخارجية، وقد ظهر أن لدى البنك المركزي سيولة خارجية تعادل 8.573 ملايين دولار أميركي، تُضاف إليها القيمة السوقية لمحفظة سندات اليوروبوندز البالغة 387 مليون دولار أميركي، وذلك لا يتضمن قيمة الموجودات من الذهب.

يقابل ذلك، التزامات خارجية على مصرف لبنان بقيمة 1.270 مليون دولار أميركي يقتضي تسديدها عند الاستحقاق من السيولة الخارجية.

وتردّد أخيراً، أن منصوري سيتوجه في شهر أيلول/سبتمبر المقبل، إلى المملكة العربية السعودية، لعقد جملة لقاءات، وذلك في وقتٍ تتجه الأنظار إلى مؤتمر صحافي سيعقده الحاكم بالإنابة غداً الجمعة، في مبنى مصرف لبنان، وما سيتطرق إليه، خصوصاً، في ظلّ تمسّك منصوري ونواب الحاكم بعدم توقيع أي صرف لتمويل الحكومة خارج الإطار القانوني، الأمر الذي كان لديه انعكاساته، خصوصاً على رواتب القطاع العام.

وخلف منصوري، حاكم البنك المركزي السابق رياض سلامة، الذي انتهت ولايته في 31 يوليو/تموز الماضي، وذلك بوصفه نائبه الأول، في ظلّ عدم تعيين حاكم جديد ربطاً بالشغور الرئاسي.

ومن القرارات التي صدرت بعد تسلّم منصوري سدة الحاكمية بالإنابة، تجميد جميع الحسابات العائدة بصورة مباشرة أو غير مباشرة لكل من رياض سلامة، (المتواري حالياً عن الأنظار)، ومساعدته ماريان الحويك، وصديقته آنا كوزاكوفا، وذلك بصورة نهائية لدى جميع المصارف والمؤسسات المالية العاملة في لبنان، ورفع السرية المصرفية عنها تجاه المراجع القضائية المختصة، على ألّا يشمل هذا القرار حسابات توطين الراتب.