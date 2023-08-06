18 صفقة لمزرعة بولندية بأول يوم للمزاد الدولي لإنتاج الصقور



عقدت مزرعة إنتاج الصقور البولندية صفقات بيع مع انطلاقة اليوم الأول للمزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور بنسخته الثالثة، الذي ينظمه نادي الصقور السعودي ويستمر لمدة 21 يوماً، حيث أنهت 18 صفقة بيع لأنواع مختلفة من صقور إنتاج المزرعة البولندية وتشارك المزرعة في هذا العام بعدد 192 صقراً من فئتي الشاهين والحر.



وأشار وكيل مزرعة “فاير فالكون” البولندية خالد مسلي القحطاني إلى أن الدافع من المشاركة بعدد أكبر في نسخة المزاد الحالية يأتي بفضل ما حققته المزرعة من مبيعات في المزادات السابقة، وكذلك الجوائز التي حصلت عليها الصقور في مشاركاتها بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور بنسخة 2022، إذ نالت المركزين الثاني والثالث بكأس الملك عبدالعزيز في فئة “حر فرخ” مُلاك مفتوح، والمراكز الثلاثة الأولى في كأس الملك عبدالعزيز بفئة “حر فرخ” مُلاك.



وأوضح أن إجمالي عدد الصقور المشاركة في المزادات كافة بلغ 411 صقراً، خصصت 192 صقراً منها للمزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور بنسخته الثالثة، أما في النسخة الأولى للمزادات فكانت المشاركة بـ 107 صقور، و112 صقراً في النسخة الثانية.



وذكرت “وكالة الأنباء السعودية”، أن المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور بنسخته الثالثة يقدم للصقارين والمهتمين مئات الصقور من نخبة السلالات، تجتمع في مقر النادي بملهم (شمال مدينة الرياض)، في حدث هو الأضخم من نوعه في المنطقة.

كما يوفر سوقاً موثوقة وآمنة للصقارين ومنتجي الصقور، ويحافظ على تراث وتقاليد الصقارة وتعزيزها على مستوى المملكة، كما يدعم مزارع الإنتاج، سعياً إلى تعزيز مكانة المملكة كوجهة عالمية للصقور والصقارين.



يذكر أن المزاد حقق في النسختين السابقتين مبيعات تتجاوز 10 ملايين ريال لقاء أكثر من 800 صقر حققت بعضها مراكز متقدمة في مسابقات مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور، مما دفع نادي الصقور السعودي استحداث ستة أشواط جديدة ضمن مسابقة الملواح في المهرجان، مخصصة للصقور التي يقتنيها الصقارون من المزاد.

وذلك خلال المهرجان المقرر إقامته خلال الفترة من 28 نوفمبر حتى 14 ديسمبر المقبل، كما يسمح أيضاً بمشاركة صقور المزاد في جميع الأشواط الأخرى لمسابقة الملواح، في مبادرة للنادي جاءت عقب النتائج اللافتة التي حققتها هذه الصقور في مسابقات الملواح “الدعو”.