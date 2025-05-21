175 مليار دولار، كلفة مشروع دفاعي أطلقه ترامب باسم القبة الذهبية فما هو؟

أعلن الرئيس دونالد ترامب أمس الثلاثاء 20 مايو/أيار أن وزارة الدفاع الأمريكية اختارت تصميمًا لمبادرة “القبة الذهبية” للدفاع الصاروخي بكلفة 175 مليار دولار. وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض: “يسرني أن أعلن أننا اخترنا رسميًا تصميمًا لهذا النظام المتطور الذي سينشر تقنيات الجيل القادم برًا وبحرًا وفضاءً، بما في ذلك أجهزة استشعار وصواريخ اعتراضية فضائية”. وكان ترامب في أسبوعه الأول في منصبه، قد وقّع أمرًا تنفيذيًا يوجه وزارة الدفاع لوضع خطة لتنفيذ مقترحه بشأن الدفاع الصاروخي.

وأشار ترامب قائلا “من المفترض أن يكون جاهزًا للعمل بكامل طاقته قبل نهاية ولايتي. لذا، سننجزه في غضون ثلاث سنوات تقريبًا”. وأضاف ترامب أن الخطة التي اختارتها وزارة الدفاع ستكلف حوالي 175 مليار دولار لإكمالها. وستدمج الخطة التقنيات الجديدة مع أنظمة الدفاع الصاروخي الأمريكية الحالية. وأضاف الرئيس أن كندا قد تتعاون أيضًا مع الولايات المتحدة للمساعدة في تطوير درع الدفاع الصاروخي المُحسّن. “ترغب كندا في أن تكون جزءًا منه، وهو توسع صغير نسبيًا، لكننا سنعمل معهم على تحديد الأسعار”.

President Trump announced the Golden Dome missile defense shield to protect the homeland from advanced missile threats.



Included in the One, Big, Beautiful Bill, this project aims to ensure American security. Congress must pass the bill and send it to the President’s desk. pic.twitter.com/U0gwZ9DNnV — The White House (@WhiteHouse) May 21, 2025

بالإضافة إلى أجهزة الاستشعار والصواريخ الاعتراضية الفضائية الجديدة والمحسّنة، دعا الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب في يناير وزارة الدفاع إلى دراسة تقنيات اعتراض الصواريخ غير الحركية مثل الليزر. كما كلّف الأمر الوزارة بدراسة أساليب وتقنيات اعتراض التهديدات الصاروخية قبل إطلاقها، أو في مرحلة التعزيز الأولية. وقدم الجمهوريون في الكونغرس حزمة إنفاق عسكري تكميلية بقيمة 150 مليار دولار، مع تخصيص حوالي 25 مليار دولار لبدء مشروع القبة الذهبية. تُعد خطة الإنفاق الدفاعي البالغة 150 مليار دولار جزءًا من مشروع قانون أكبر يأمل ترامب وحلفاؤه في إقراره. إضافةً إلى إعلانه عن مشروع “القبة الذهبية” يوم الثلاثاء، عيّن ترامب الجنرال مايكل جيتلين، نائب رئيس عمليات الفضاء في قوة الفضاء الأمريكية، مديرًا لبرنامج المشروع. وقال ترامب إن جيتلين “من أكثر الشخصيات احترامًا في العالم، في مجال الدفاع”.