مويضي المطيري by مويضي المطيري

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اتفاقيات بـ17 مليار ريال لربط موانئ السعودية بالطرق والسكك الحديدية

مويضي المطيري by مويضي المطيري

تسعى المملكة العربية السعودية إلى ربط الموانىء عبر شبكة من الطرق والسكك الحديدية المتطورة بهدف مضاعفة الصناعة البحرية 4 أضعاف حتى عام 2030.

وقال وزير النقل والخدمات اللوجيستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل، المهندس صالح بن ناصر الجاسر، إنه جرى توقيع اتفاقيات بقيمة 17 مليار ريال في موانئ المملكة لربطها بالطرق والسكك الحديدية.




وأضاف الوزير، في مقابلة مع “قناة الإخبارية”، أن هدفنا مضاعفة الصناعة البحرية 4 أضعاف حتى عام 2030.



جاء ذلك على هامش افتتاح وزير النقل والخدمات اللوجيستية، في مدينة جدة، اليوم، أعمال مؤتمر استدامة الصناعة البحرية (SMIC) بحضور دولي رفيع المستوى، حيث يشارك في المؤتمر الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية (IMO) كيتاك ليم، وعددٌ من أصحاب المعالي وزراء النقل والبنى التحتية، وكبار المسؤولين، ورؤساء شركات رائدة من 170 دولة.



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