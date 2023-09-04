تسعى المملكة العربية السعودية إلى ربط الموانىء عبر شبكة من الطرق والسكك الحديدية المتطورة بهدف مضاعفة الصناعة البحرية 4 أضعاف حتى عام 2030.

وقال وزير النقل والخدمات اللوجيستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل، المهندس صالح بن ناصر الجاسر، إنه جرى توقيع اتفاقيات بقيمة 17 مليار ريال في موانئ المملكة لربطها بالطرق والسكك الحديدية.







وأضاف الوزير، في مقابلة مع “قناة الإخبارية”، أن هدفنا مضاعفة الصناعة البحرية 4 أضعاف حتى عام 2030.





جاء ذلك على هامش افتتاح وزير النقل والخدمات اللوجيستية، في مدينة جدة، اليوم، أعمال مؤتمر استدامة الصناعة البحرية (SMIC) بحضور دولي رفيع المستوى، حيث يشارك في المؤتمر الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية (IMO) كيتاك ليم، وعددٌ من أصحاب المعالي وزراء النقل والبنى التحتية، وكبار المسؤولين، ورؤساء شركات رائدة من 170 دولة.

فيديو | وزير النقل م. صالح الجاسر: وقعنا اتفاقيات بقيمة 17 مليار ريال في موانئ المملكة لربطها بالطرق والسكك الحديدية.. وهدفنا مضاعفة الصناعة البحرية 4 أضعاف حتى عام 2030#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/GoOdRSE7ZV — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) September 4, 2023





