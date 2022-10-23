165 ألف دولار لأغلى رحلة سفاري في العالم

إقامة فاخرة ورحلات على متن طائرة خاصة لطيران الإمارات وجولات خاصة في محميات طبيعية حصرية بانتظار الضيوف في أغلى رحلات السفاري في العالم بتكلفة تصل إلى 165 ألف دولار.

يتم تقديم رحلة تتضمن السفاري وجولات في المدينة والرمال والبحر من قبل شركة السفر الفاخرة “رور افريقيا” Roar Africa ويمكن أن تكلف ما يصل إلى 165000 دولار للرحلة ذات الأماكن المحدودة.

وسيحصل الضيوف، لقاء هذا المبلغ، على 17 ليلة في دبي وناميبيا وجنوب إفريقيا ومدغشقر قبل العودة في نهاية المطاف إلى الإمارات العربية المتحدة.

إذا كان لديك مبلغ فائض قدره 165000 دولار، فحينئذٍ قم بإخلاء مساحة في التقويم الخاص بك من 13 أيار / مايو إلى 30 مايو ، في عام 2024 عندما تقام أغلى عطلة سفاري في العالم.

وقالت ديبورا كالماير، الرئيس التنفيذي لشركة “رور أفريقيا” : “سيأخذك برنامج الرحلة الملحمي هذا في رحلة تحويلية من التناقضات، حيث يعرض التنوع الطوبوغرافي المذهل للمناظر الطبيعية في إفريقيا، من الرمال إلى البحر. كل عنصر في هذه الرحلة استثنائي ، بدءاً من لحظات إقلاعنا. تم تخصيص طائرة طيران الإمارات الخاصة لرجال الأعمال لراحتك من خلال 10 أجنحة خاصة مليئة بأسرّة مسطحة وبياضات فاخرة وصالة فسيحة ومنتجع صحي فاخر”.

وتبدأ تجربة سفاري “رور أفريقيا” المنسقة بعناية في الإمارات العربية المتحدة في منتجع بولغري دبي. ويوفر المنتجع الفاخر الواقع على جزيرة على شكل فرس البحر رفاهية من فئة الخمس نجوم مع علاجات سبا وشواطئ خاصة ومأكولات راقية وغرف مطلة على الشاطئ. وكما هو متوقع بالنظر إلى السعر، فإن وجبة الإفطار المضمنة تضفي بعض التألق على دبي قبل بدء رحلة السفاري.

وسيأخذ المسافرون من دبي رحلة إلى نيروبي لبدء أغلى رحلة سفاري في العالم.

وما يلي هو ثلاث ليال في “سوسوفلاي ديزرت لودج” التي تعتبر أكبر محمية في إفريقيا، حيث يمكن للضيوف ركوب منطاد الهواء الساخن لتتمتع بمنظر شروق الشمس وغروبها ومشاهدة كثبان رملية عمرها خمسة ملايين عام. ويشمل السعر ركوب طائرات الهليكوبتر وتجارب مشاهدة الحيوانات. بعد ثلاث ليال، حان الوقت للقفز على متن الطائرة الخاصة مرة أخرى والتوجه إلى كيب تاون لمدة أسبوع تقريباً. هنا يتم تقديم زيارات المعرض وجولات الطعام ورحلات القارب الفاخرة.

بعد ذلك، بعد رحلة أخرى على متن طائرة طيران الإمارات، تأتي إقامة لمدة ثلاث ليالٍ في محمية سابي ساندز. إلى جانب منتزه كروجر الوطني الشهير، يمكن للسياح هنا مشاهدة الأسود والفهود ووحيد القرن وغيرها من الحيوانات.

وتنتهي أغلى رحلات السفاري في العالم بأربع ليالٍ في مدغشقر في فيلا حصرية من غرفة نوم واحدة. بعد دفع أكثر من 160 ألف دولار للشخص الواحد ، يمكنك الاسترخاء مع رحلات الغوص، والمزيد من رحلات طائرات الهليكوبتر، والمشي في الطبيعة وفرصة الاقتراب من الحيتان والليمور ومجموعة متنوعة من الطيور.

ثم العودة إلى دبي – على متن طائرة طيران الإمارات الخاصة مرة أخرى.