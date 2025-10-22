14 شركة بناء تتنافس على عقود البنية التحتية الأولية لـ “إكسبو 2030 الرياض

انطلقت المنافسة بين 14 شركة على تشييد البنية التحتية الأساسية لموقع معرض “إكسبو 2030 الرياض” الضخم، الذي يعد أحد أكبر مشاريع رؤية 2030 الطموحة. فقد وجهت “شركة إكسبو 2030 الرياض” (ERC)، التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، دعوة رسمية إلى أربعة عشرة شركة بناء محلية وعالمية عملاقة، لتقديم عروضها على “العقد الحيوي” للأعمال الأولية للموقع المترامي الأطراف شمال العاصمة. ووفقا لـ ميد فإن الشركات المدعوة لتقديم العروض، تضم كلاً من: – شِبه الجزيرة للمقاولات. – حسن علام للإنشاءات (مصر). – السيف للهندسة والمقاولات. – العيوني للاستثمار والمقاولات. – كولين للإنشاءات (تركيا). – اليمامة للتجارة والمقاولات. – شركة عبر المملكة للمقاولات – سبك. – يونيمك. – مابا إنشات (تركيا). – يوكسل إنشات (تركيا). – تحالف IC Ictas / الراشد للتجارة والمقاولات (تركي/محلي). – تحالف موتا-إنجيل / البواني (برتغالي/محلي). و قُسِّمت أعمال البنية التحتية إلى ثلاث حزم رئيسية تشمل الحزمة الأولى، وفيها ممر المرافق الرئيسي (الكهرباء، المياه، الاتصالات) والحزمة 2، وهي المجموعة الشمالية من الممر الطبيعي (المناظر الطبيعية المستدامة وتكامل الابتكار) والحزمة 3، وهي المجموعة الجنوبية من الممر الطبيعي (موقع الأجنحة والأماكن العامة). و أُعلن عن مناقصة الحزمة 1 في 21 سبتمبر 2025، على أن يكون الموعد النهائي لتقديم العطاءات الفنية هو 26 أكتوبر، والعروض التجارية هو 9 نوفمبر. ومن المتوقع ترسية عقود حزم البنية التحتية هذه في ديسمبر 2025. ويمتد موقع معرض إكسبو 2030 الرياض على مساحة تقارب 6 كيلومترات مربعة، ويقع بالقرب من مطار الملك سلمان الدولي. ومن المتوقع أن يجذب هذا الحدث أكثر من 40 مليون زائر، منهم 15 مليون سائح أجنبي، وأن يُحدث أثرًا اقتصاديًا كبيرًا، بما في ذلك توفير 171 ألف فرصة عمل وإضافة مليارات إلى الناتج المحلي الإجمالي السعودي. من بين الشركات البارزة المدعوة لتقديم عروضها، شركات محلية مثل شركة شبه الجزيرة للمقاولات، وشركة السيف الهندسية، وشركة العيوني للاستثمار والمقاولات، وشركة بان المملكة السعودية، إلى جانب شركات عالمية مثل شركتي مابا للإنشاءات ويوسكل للإنشاءات التركيتين، وحسن علام للإنشاءات، وموتا للهندسة. حصلت شركة بكتل الأمريكية على عقد استشارات إدارة مشروع البنية التحتية لمعرض إكسبو. ومن المتوقع أن يتجاوز إجمالي استثمارات البنية التحتية 50 مليار دولار أمريكي على مدى السنوات الخمس المقبلة، ويشمل ذلك المرافق، والتجديد الحضري، ومراكز النقل، وأنظمة الطاقة، كجزء من طموحات رؤية المملكة العربية السعودية 2030.

