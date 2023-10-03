16 سيارة صينية في موكب برج خليفة.. ما السبب؟

اصطفت نحو 16 سيارة حديثة 16 ذاتية القيادة جميعها صينية الصنع في موكب فخم بحديقة برج خليفة في دبي، حيث أتيح للمئات التعرف عنهم عن قرب.

جاء ذلك في الاحتفال باليوم الوطني للصين والذكرى العاشرة لمبادرة الحزام والطريق، والذي استضافته مجموعة Oneroad في برج خليفة بمشاركة العديد من العلامات التجارية الصينية، وحضور لي شوهانغ القنصل العام الصيني في دبي وأكثر من 30 سفيرًا وقنصلا للدول الواقعة على طول الحزام والطريق، وبمشاركة أكثر من 800 ضيف من أكثر من 50 دولة ومنطقة وأكثر من 100 شركة وعلامة تجارية.

وفي منطقة عرض العلامات التجارية للسيارات الصينية، كان هناك ما يقرب من 20 علامة تجارية وأكثر من 60 طرازًا بما في ذلك Forthing، BYD، Chang’an، GWM، Chery، HiPhi، Leapmotor، BAIC، GAC، JAC، King Long، JMC، وما إلى ذلك، مذهلة، حيث تم عرضها أحدث التطورات والابتكارات في صناعة السيارات في الصين.

وفي منطقة تجربة التكنولوجيا والثقافة الصينية، عرضت هواوي وداهوا أحدث المنتجات الإلكترونية الاستهلاكية، وقدمت المجموعة الوطنية الصينية لمواد البناء حلول المستودعات الخارجية، كما اجتذب شكل إطار الصور الخاص بشركة تشاينا موبايل العديد من الضيوف لالتقاط الصور والخط الصيني وعروض Guqin الصينية والعروض الرائعة اجتذب عرض الخزف عددًا كبيرًا من السياح للتوقف والبقاء.

وتحت العلم الأحمر الضخم ذو الخمس نجوم الذي أضاءه برج خليفة الذي يبلغ ارتفاعه 828 مترًا، أطول مبنى من صنع الإنسان في العالم، كانت 8 خيول عربية تحرس 16 مركبة صينية ذاتية القيادة، وسار أسطول من السيارات الصينية ببطء إلى الأمام.