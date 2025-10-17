16 ألف موظف ستسرحهم شركة نستلة في مختلف فروعها حول العالم

أعلنت شركة نستله أنها ستسرح 16,000 موظف حول العالم خلال العامين المقبلين، في إطار جهودها المكثفة لخفض التكاليف بهدف إنعاش أدائها المالي. وتخطط شركة الأغذية السويسرية العملاقة، المعروفة بعلاماتها التجارية مثل نسكافيه وبورينا، لرفع وفورات التكاليف المستهدفة إلى 3 مليارات فرنك سويسري (3.76 مليار دولار) بحلول نهاية عام 2026، ارتفاعًا من الهدف السابق البالغ 2.5 مليار فرنك. وتشمل عمليات التسريح 12,000 وظيفة إدارية و4,000 وظيفة في التصنيع وسلسلة التوريد، بهدف توفير حوالي مليار فرنك سنويًا. تأتي هذه الخطوة في أعقاب عام مضطرب لشركة نستله، شهد إقالة الرئيس التنفيذي لوران فريكس بسبب علاقة مع موظفة، واستبداله بفيليب نافراتيل، الذي أكد على الحاجة إلى تكيف أسرع في ظل ارتفاع تكاليف السلع الأساسية والتعريفات الجمركية وتحديات السوق. وتخطط الشركة للاعتماد بشكل أكبر على الأتمتة ومشاركة الخدمات بين الإدارات لتعزيز الكفاءة التشغيلية. تأتي هذه الإجراءات أيضًا في الوقت الذي تواجه فيه نستله تحديات خارجية، مثل ارتفاع تكاليف القهوة والكاكاو والرسوم الجمركية، والتي أثرت بشكل خاص على أكبر أسواقها، الولايات المتحدة. وعقب هذا الإعلان، ارتفعت أسهم نستله بنحو 8% في البورصة السويسرية.

يأتي ذلك كأول تحرك لـ فيليب نافراتيل منذ توليه منصب الرئيس التنفيذي لشركة نستله بعد إقالة سلفه لوران فريكس بسبب علاقة جنسية. وتعليقًا على هذه التخفيضات، قال نافراتيل: “العالم يتغير، ونستله بحاجة إلى التغيير بشكل أسرع. وهذا يشمل اتخاذ قرارات صعبة، وإن كانت ضرورية، لخفض عدد الموظفين خلال العامين المقبلين”. وحدد نافراتيل، الذي عمل في نستله لمدة 20 عامًا، بعض الأولويات لاستراتيجيته المستقبلية. في حين أن تحسين النمو الداخلي الحقيقي – وهو مقياس رئيسي لشركة نستله يستبعد تأثير التسعير على النتائج العضوية – يتصدر خطة نافراتيل ، إلا أن تسريح الموظفين يهدف إلى توفير التكاليف. ستعزز هذه التخفيضات الوفورات السنوية إلى مليار فرنك سويسري (1.3 مليار دولار أمريكي) بحلول نهاية عام 2027، ارتفاعًا من هدف سابق قدره 500 مليون فرنك سويسري كجزء من استراتيجية “الوقود من أجل النمو” المعمول بها حاليًا في نستله. ومع ذلك، فإن تخفيضات الوظائف ستؤدي أيضًا إلى تكاليف على الشركة، تُقدر بـ “ضعف الوفورات السنوية” لمرة واحدة.