المرور السعودي : 16 مخالفة مرورية تستوجب حجز المركبة

كشف المرور السعودي عن وجود 16 مخالفة مرورية تستوجب حجز المركبة، حتى إزالة المخالفة، أو حجزها في حالة تعذر الوصول إلى السائق أو عدم تجاوبه.

أوضح نظام المرور، أن هناك مخالفات تستوجب حجز المركبة وفرض غرامة تصل إلى 10 آلاف ريال.

بحسب “عكاظ”، فقد توزعت المخالفات استناداً إلى تصنيفها وقيمة الغرامات على المخالفين، حيث تدرجت قِيَمُها ما بين 150 ريالاً في حدها الأدنى، وصولاً إلى 10 آلاف ريال في حدها الأعلى.

كما أن تطبيق الحد الأعلى للمخالفات في النظام الجديد لا يتم إلا عن طريق هيئات الفصل المرورية.

تفاصيل دفع الغرامة:

أيضا بيّن جدول المخالفات رقم «2»، أن عدم توافر المتطلبات النظامية للمقطورة يعد مخالفة تستلزم دفع غرامة 150 ريالاً في حدها الأدنى.

وتصل الغرامة إلى 300 ريال في حدها الأعلى، إضافة إلى حجز المركبة حتى إزالة المخالفة.

بينما تضمن جدول المخالفات رقم «4»، ست مخالفات غراماتها تراوح بين 500 ريال في حدها الأدنى و900 ريال في حدها الأعلى، إضافة إلى حجز المركبة، وهي كالتالي:

1-الوقوف في أماكن وقوف ذوي الاحتياجات الخاصة من غير هذه الفئة المسموح لها، وهذه المخالفة توجب حجز المركبة في حالة تعذر الوصول إلى السائق أو عدم تجاوبه.

2- المخالفات الـ5 الأخرى هي: وضع كتابة أو رسم ملصق أو أي بيان آخر على جسم المركبة دون موافقة الجهات المختصة، تسيير مركبة تحدث تلويثا للبيئة على الطرق العامة، تظليل زجاج المركبة دون التقيد بالضوابط التي تضعها الإدارة المختصة، استعمال المركبة لغير الغرض الذي رخصت من أجله، عدم تغطية الحمولة المنقولة وتثبيتها، فهذه المخالفات تعرّض المركبة للحجز حتى إزالة المخالفة.

جدول المخالفات:

3- نص جدول المخالفات رقم «5» على إيقاع غرامات على مرتكبيها تبلغ 1000 ريال في حدها الأدنى، وتصل إلى 2000 ريال في حدها الأعلى، من بينها 3 مخالفات تؤدي إلى حجز المركبة حتى إزالة المخالفة، وهذه المخالفات الثلاث هي:

-إجراء أي تعديل أو إضافة على جسم المركبة أو هيكلها يغيّر معالمها أو تجهيزاتها الأساسية دون اتخاذ الإجراءات النظامية.

– قيادة مركبة دون توافر التجهيزات اللازمة مثل المكابح والأنوار وما في حكمها.

– استخدام لوحات غير صادرة من الإدارة المختصة.

فيما أوضح جدول المخالفات رقم «6»، أن غرامات المخالفات، تتراوح ما بين 3000 ريال في حدها الأدنى وتصل إلى 6000 ريال في حدها الأعلى، إضافة إلى حجز المركبة حتى إزالة المخالفة عند ارتكاب 4 مخالفات منها، وهي:

-تركيب تجهيزات في المركبة كتلك الخاصة بالمركبات الرسمية ومركبات الطوارئ.

– تسيير مركبات الأشغال العامة على الطرق قبل اتخاذ الإجراءات اللازمة لتلافي أضرارها بما في ذلك عدم وضع الشرائح العاكسة على جانبي مؤخرة المركبة.

– سير المركبة بلا لوحة خلفية أو بلا لوحات، طمس لوحات المركبة.

كما كشف جدول المخالفات رقم «7» -وفقا لتعديلات نظام المرور-، أن قيمة الغرامات تبلغ 5000 ريال في حدها الأدنى، وتصل إلى 10,000 ريال في حدها الأعلى، إضافة إلى حجز المركبة حتى إزالة المخالفة عند ارتكاب مخالفتين، هما:

-استخدام لوحات غير عائدة للمركبة.

– طمس رقم هيكل المركبة أو محاولة طمسه.

تعرف على خطوات الاستعلام عن معلومات المركبة المحجوزة إلكترونيًا عبر منصة "أبشر".



⁧#المرور_السعودي pic.twitter.com/IeqScnhZye — المرور السعودي (@eMoroor) August 19, 2023