156 مليون عملية لنقاط البيع في السعودية تحقق أكثر من 11 مليار ريال خلال أسبوع

كشفت نشرة البنك المركزي السعودي الأسبوعية لنقاط البيع، الثلاثاء، أن عدد العمليات التي جرت في المملكة خلال الفترة من 23 – 29 تشرين الأول/أكتوبر المنصرم بلغت 156.360 عملية، بقيمة 11.687.179 ريالًا، مقابل 9.513.232 ريالًا عن المدة السابقة نفسها.

ووفقاً للتقرير الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية “واس”، بلغ عدد العمليات في الملابس والأحذية 4.695.000 بقيمة 753.472.000 ريال، وعدد العمليات في مواد التشييد والبناء 1.159.000 بقيمة 370.388.000 ريال، وعدد العمليات في التعليم 135.000 بقيمة 114.189.000 ريال، وعدد العمليات في الأجهزة الإلكترونية والكهربائية 815.000 بقيمة 263.622.000 ريال، وعدد العمليات في محطات الوقود 13.006.000 بقيمة 750.408.000 ريال.

كما بلغ عدد العمليات في الصحة 8.336.000 بقيمة 819.026.000 ريال، وعدد العمليات في الأثاث 1.004.000 بقيمة 307.681.000 ريال، وعدد العمليات في الفنادق 569.000 بقيمة 247.330.000 ريال، وعدد العمليات في المنافع العامة 1.167.000 بقيمة 91.410.000 ريال، وعدد العمليات في المجوهرات 224.000 بقيمة 231.184.000 ريال، وعدد العمليات في السلع والخدمات المتنوعة 19.845.000 بقيمة 1.277.494.000 ريال، وعدد العمليات في الترفيه والثقافة 2.345.000 بقيمة 286.789.000 ريال.

وبلغ عدد العمليات في المطاعم والمقاهي 43.969.000 بقيمة 1.621.051.000 ريال، وعدد العمليات في الأطعمة والمشروبات 36.329.000 بقيمة 1.944.403.000 ريال، وعدد العمليات في الاتصالات 481.000 بقيمة 111.729.000 ريال، وعدد العمليات في النقل 2.152.000 بقيمة 690.010.000 ريال، في حين بلغ عدد العمليات الأخرى 20.129.000 بقيمة 1.806.991.000 ريال.

وعلى مستوى مدن المملكة، بلغ عدد عمليات نقاط البيع الأسبوعية في الرياض 43.270.000 بقيمة 3.674.222.000 ريال، وفي مكة المكرمة 6.215.000 بقيمة 430.370.000 ريال، وفي المدينة المنورة 6.682.000 بقيمة 433.596.000 ريال، وفي تبوك 3.534.000 بقيمة 238.318.000 ريال، وفي حائل 3.032.000 بقيمة 204.103.000 ريال، وفي أبها 2.444.000 بقيمة 163.046.000 ريال، وفي بريدة 3.780.000 بقيمة 285.666.000 ريال، وفي الخبر 3.537.000 بقيمة 339.457.000 ريال، وفي الدمام 7.249.000 بقيمة 622.629.000 ريال، وفي جدة 20.876.000 بقيمة 1.682.728.000 ريال، وفي المدن الأخرى 55.740.000 بقيمة 3.613.045.000 ريال.