كشفت شركة لوسيد موتورز عن “إصدار خاص” من 93 سيارة فقط بمناسبة العيد الوطني للسعودية وتسميه “حلم المملكة”.

وافتتحت “لوسيد”، اليوم الأربعاء، مصنعها داخل السعودية، ضمن جهود المملكة لتصبح ضمن أكبر 5 دول منتجة ومصدرة للسيارات الكهربائية في العالم.

وقال وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح: “نحن نصنع التاريخ اليوم.. ونحن لا نصنع المركبات هنا في السعودية فحسب بل نقوم بافتتاح أول مصنع لتصنيع السيارات الكهربائية في الشرق الأوسط”.

وأضاف الوزير: “ستسافر هذه المركبات حول العالم من الساحل الشرقي للصين إلى الساحل الغربي للأميركتين وعليها ختم (صنع في السعودية)”.

شركة لوسِيد جروب الأمريكية للسيارات الكهربائية، والمملوكة جزئياً لـصندوق الاستثمارات العامة، منشأتها التصنيعية (AMP-2)، اليوم وهي أول مصنع دولي للشركة، وذلك في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية بجدة .

وتُعتبر منشأة التصنيع المتطورة “AMP-2” ثاني مصنع للمجموعة والأول لها على المستوى الدولي، وسيتم إنتاج سيارات “لوسِد” الكهربائية وغير المسبوقة لطرحها في سوق المملكة والتصدير إلى أسواق أخرى.

وتلقت دعماً كبيراً من وزارة الاستثمار السعودية، وصندوق التنمية الصناعية السعودي، ومدينة الملك عبد الله الاقتصادية؛ وستلعب دوراً جوهرياً في تسريع تحقيق الهدف الإستراتيجي بتنويع اقتصاد المملكة، ومن خلال أعمالها في تطوير السيارات الكهربائية، تساهم “لوسيد” في تحقيق هدف مبادرة السعودية الخضراء بأن يكون ما لا يقل عن 30% من السيارات في المملكة كهربائية بحلول عام 2030.

وقال بيتر رولينسون، الرئيس التنفيذي والمدير التنفيذي للتكنولوجيا في شركة “لوسِد”: إن المنشأة، ستنتج السيارات الكهربائية وتدعم مساعي المملكة في بناء اقتصاد أكثر استدامة وتنوعاً، مشيراً إلى أن المنشأة تمهد الطريق لصناعة السيارات الكهربائية في المملكة وتوسيع سلسلة التوريد.

وبدأت عملية تجميع الأجزاء المفككة للسيارات، ومن المتوقع أن تبلغ طاقتها الإنتاجية السنوية 5000 سيارة، وتتمثل المرحلة الأولية لأعمال المنشأة في إعادة تجميع “مكونات” سيارات Lucid Air المصنّعة مسبقاً في منشأة التصنيع AMP-1 التابعة للشركة في مدينة كازا غراندي بولاية أريزونا الأمريكية، وتسعى “لوسِد” لتحويل AMP-2 إلى منشأة تصنيع كاملة بعد منتصف العقد مع تحقيق قدرة إنتاج إضافية بواقع 150,000 سيارة سنوياً.

وستكون منشأة AMP-2 بمثابة محرّك للابتكار، وخلق فرص العمل، ودعم المواهب السعودية المحلية، وتوفير التدريب على تطوير المهارات المتخصصة، وبتوقيعها اتفاقية مع صندوق تنمية الموارد البشرية، تتوقع “لوسِد جروب” توظيف مئات المواطنين السعوديين خلال السنوات القليلة الأولى على أن يصل عددهم بنهاية المطاف إلى الآلاف.

ويشكّل الموقع الإستراتيجي للمنشأة بالقرب من مدينة جدة عاملاً إضافياً لتحقيق النمو وتوسيع نطاق سلسلة التوريد المحلية، الأمر الذي يعزز مستويات الطلب للموردين المحليين ويحفز النمو على المدى الطويل، ويعد موقعاً متميزاً على ساحل البحر الأحمر يتيح للمنشأة الوصول إلى سلسلة التوريد عن طريق البر والبحر معاً، وتمكّن “لوسِد” مستقبلاً من تصدير سياراتها الكهربائية الفاخرة إلى مناطق أخرى.

من جهته قال فيصل سلطان، نائب الرئيس والمدير الإداري لشركة “لوسيد” في الشرق الأوسط، إن افتتاح منشأة AMP-2 يسهم في خلق قيمة اقتصادية طويلة المدى للمملكة، مؤكداً أن المنشأة تتيح تنفيذ الاتفاقية الموقعة مؤخراً مع الحكومة السعودية لشراء ما يصل إلى 100.000 سيارة على مدى عشر سنوات، مع التزام مبدئي بشراء 50.000 سيارة وإمكانية شراء ما يصل إلى 50.000 أخرى خلال الفترة نفسها.

يذكر أن صندوق الاستثمارات العامة قد استحوذ على حصة كبيرة من شركة “لوسيد موتورز” لصناعة السيارات الكهربائية، فيما أكد العضو المنتدب للعمليات العالمية في لوسيد، فيصل سلطان في وقت سابق؛ أن صندوق الاستثمارات العامة يُعَدّ أكبر مساهم في الشركة وكان داعمًا لها خلال أزمة الإمدادات التي فرضت تخفيض إنتاجها من السيارات خلال العام الماضي.

وكانت الشركة قد وقعت في مايو 2022 عقد بدء إنشاء مصنعها في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، ومنحتها مؤخراً هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة رخصة التشغيل الخاصة بوحدة التصنيع التابعة لها.

ومن المقرر أن تنتج المملكة 155 ألف سيارة كهربائية سنوياً، بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، يبدأ سعرها من 80 ألف دولار، بعد تمام تجهيز البنية التحتية لتلك السيارات عبر إنشاء 100 نقطة لشحنها.

وتمتد وحدة التصنيع على مساحة تزيد على 1.35 مليون متر مربع، وتشغل حوالي 31 % من إجمالي المساحة المخصصة لصناعة السيارات بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بمدينة الملك عبد الله الاقتصادية.

ورفعت “لوسيد” إجمالي الإنتاج المخطط له من طراز “لوسيد إير دريم إيدشن” التي تأتي بسعر 169 ألف دولار، وتستطيع السير مسافة 837 كيلومتراً بالشحنة الواحدة؛ ما يتجاوز الحد الأقصى لأقرب منافس وهي سيارة “تسلا” من طراز “موديل إس” التي يبلغ سعرها 89.9 ألف دولار.

فيما تتسلط الأضواء في الآونة الأخيرة على جهود المملكة الرامية لتنويع اقتصادها بعيدا عن النفط والتزامها بالخطة العالمية لتقليل الانبعاثات الكربونية، الأمر الذي دفعها إلى توطين عدد من الصناعات غير النفطية على رأسها قطاع صناعة السيارات الكهربائية.