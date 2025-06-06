150 مليار دولار تخسرها تسلا في نزاع إيلون ماسك مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

انخفض سهم “تسلا” بنسبة 14% يوم الخميس، وهو أكبر تراجع يومي منذ 10 مارس، وأدى هذا الانخفاض إلى محو ما يقرب من 150 مليار دولار من القيمة السوقية لشركة “تسلا”. جاء ذلك عقب تهديد ترمب بإنهاء العقود مع شركات ماسك وسط تراشق علني غير مسبوق بينه وبين ماسك، تسبّب في هبوط أسهم “تسلا” بما يصل إلى 14% في جلسة واحدة، . يذكر أن إيلون ماسك أنفق أكثر من 250 مليون دولار للمساعدة في إعادة ترمب إلى البيت الأبيض.

التهديدات المالية المباشرة لشركات ماسك

يهدد مشروع قانون ترمب الضريبي بإلغاء الإعفاء الضريبي البالغ 7500 دولار لمشتري بعض طرازات “تسلا” والمركبات الكهربائية، قبل سبع سنوات من الموعد المحدد. ويقدر محللو “جيه بي مورغان” أن إلغاء الإعفاء الضريبي سيخفض أرباح “تسلا” السنوية بحوالي 1.2 مليار دولار.

وهناك تشريع منفصل أقره مجلس الشيوخ يستهدف تفويضات مبيعات المركبات الكهربائية في كاليفورنيا، مما يمثل عبئاً إضافياً بقيمة 2 مليار دولار على مبيعات “تسلا” من الاعتمادات التنظيمية، وفقاً لـ”جيه بي مورغان”. ويهدد إجمالي هذه الإجراءات حوالي نصف الأرباح المتوقعة لـ”تسلا” هذا العام (أكثر من 6 مليارات دولار). بفضل السياسات التي أُقرت في عهد الرئيس بايدن، ارتفعت مبيعات المركبات الكهربائية في الولايات المتحدة بنسبة 7.3% لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 1.3 مليون مركبة العام الماضي.

الرئيس الأميركي دونالد ترمب أشار في تدوينة على منصة “تروث” إن “الأسهل لتوفير الأموال في الميزانية المليارات والمليارات منها، هو بإنهاء العقود والدعم الحكومي إلى إيلون”. في إشارة إلى صفقات الحكومة الأميركية مع شركات الملياردير إيلون ماسك.

النزاع ينتقل للفضاء

سعّر الملياردير الأميركي إيلون ماسك الخلاف مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، بإعلانه إيقاف تشغيل مركبة الفضاء “دراغون” التابعة لشركته “سبيس إكس”، في رد مباشر على تهديدات بإلغاء العقود والإعانات الحكومية الممنوحة للشركة. وكتب ماسك في تغريدة عبر منصة “إكس”: “في ضوء تصريح الرئيس بشأن إلغاء عقودي الحكومية، ستبدأ @SpaceX على الفور بوقف تشغيل مركبة الفضاء دراغون الخاصة بها”.

شهد النزاع بين ترامب وماسك تلميح الأخير بأن ترمب كان يحجب نشر الملفات المتعلقة برجل الأعمال النيويوركي جيفري إبستين المدان بجرائم اتجار بالبشر، بسبب وجود اسم ترامب فيها.

In light of the President’s statement about cancellation of my government contracts, @SpaceX will begin decommissioning its Dragon spacecraft immediately pic.twitter.com/NG9sijjkgW — Elon Musk (@elonmusk) June 5, 2025