مجاناً: 15 منحة للسعوديات من الأكاديمية اللوجستية

أطلقت الأكاديمية السعودية اللوجستية، حديثاً، أول برنامج مخصص لتأهيل وتطوير القيادات النسائية في القطاع اللوجستي بالشراكة مع أكاديمية سنغافورة لسلاسل الإمداد واللوجستيات (SCALA) ومن ضمن البرنامج 15 منحة مجانية لتأهيل قياديات المستقبل في القطاع اللوجستي.



ويتضمن البرنامج، بحسب وكالة الأنباء السعودية، أكثر من 90 ساعة تدريبية مكثفة مع أفضل الخبراء، ويسلط الضوء على تطوير المهارات القيادية والتفكير الاستراتيجي، إلى جانب إدارة اللوجستيات وسلاسل الإمداد، والتحول الرقمي في قطاع الخدمات اللوجستية كما يشمل البرنامج جلسات إرشادية مهنية؛ بهدف تمكين القيادات النسائية وإعدادهن للمناصب العليا في القطاع اللوجستي بما يتوافق مع أهداف رؤية السعودية 2030.



وقال المدير التنفيذي للأكاديمية الدكتور عبدالله العبدالكريم إن البرنامج يعد من البرامج النوعية التي تقدم كمنحة مجانية مدعومة بالكامل من برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية “ندلب” يُقدَّم للقيادات النسائية في القطاع.

وأضاف أن البرنامج يتكون من 3 مراحل، تبدأ المرحلة الأولى -عن بعد- في 04 سبتمبر/أيلول 2023 وتستمر لمدة أسبوعين، والمرحلة الثانية ستبدأ في 18 سبتمبر/أيلول 2023 في جمهورية سنغافورة وتستمر لمدة أسبوع تشمل ورش عمل وزيارات ميدانية للتعرف على أحدث الممارسات العالمية، ويختتم البرنامج مرحلته الأخيرة في جمهورية سنغافورة في تاريخ 25 سبتمبر/أيلول 2023 لمدة أسبوع حيث ستعمل المشاركات في هذه المرحلة في مجموعة (YCH) والتي تعد أحد أهم الشركات اللوجستية في جمهورية سنغافورة للتطبيق العملي فيها.



واشترطت الأكاديمية أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية، ومتقنة للغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة، ولديها خبرة تزيد عن خمس سنوات، وألا يقل المؤهل الدراسي عن درجة البكالوريوس، ودعت الراغبين في الالتحاق بالبرنامج إلى المبادرة بالتسجيل من خلال موقعها الإلكتروني: https://sla.edu.sa/en/fwlp)/)، ويستمر التسجيل حتى 25 ذي القعدة 1444هـ الموافق 14 يونيو/حزيران 2023.

وينشر أريبيان بزنس تفاصيل الإعلان بحسب الموقع الإلكتروني للأكاديمية السعودية اللوجستية

#الأكاديمية_السعودية_اللوجستية تطلق أول برنامج مخصص لتأهيل وتطوير قيادات المستقبل النسائية في القطاع اللوجستي عبر تقديم 15 منحة مجانية بالشراكة مع أكاديمية سنغافورة لسلاسل الإمداد واللوجستيات (SCALA)#قيادات_واعدة لمستقبل لوجستي واعد.

?رابط التسجيل : https://t.co/3JbYFg2zHJ pic.twitter.com/GiIbqpMV28 — الأكاديمية السعودية اللوجستية | SLA (@saudi_sla) May 31, 2023

التفاصيل

15 منحة مجانية لتأهيل قياديات المستقبل في القطاع اللوجستي.

90 ساعة تدريبية.

ورش عمل ومحاضرات تعقد مع أهم القيادات في القطاع اللوجستي.

زيارات ميدانية للتعرف على أحدث الممارسات العالمية.

التطبيق العملي في شركة (YCH) السنغافورية.

مرحلتين على مدار 26 يوماً

ورش عمل ومحاضرات نظرية عن بعد من 4 – 2023/09/15م.

تدريب مكثف وتطبيق عملي لمدة أسبوعين في سنغافورة من 18 – 2023/09/29.

يقدم البرنامج بالشراكة مع:

– أكاديمية سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية السنغافورية (SCALA)، أكاديمية متخصصة يستفيد منها أكثر من 300 مؤسسة تجارية وتقدم العديد من البرامج التدريبية المتخصصة في القطاع اللوجستي بداية من سلاسل الإمداد وحتى التجارة الإلكترونية، وتناسب المتدربين في مراحل مختلفة من حياتهم المهنية.

المزايا

– التكاليف مدعومة بالكامل:

* رسوم البرنامج.

* تكاليف السفر.

* الإقامة في سنغافورة.

تفاصيل الإعلان

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موعد التقديم

– متاح التقديم من اليوم الأربعاء بتاريخ 1444/11/11هـ الموافق بالميلادي 2023/05/31.

طريقة التقديم

عبر موقع الأكاديمية السعودية اللوجستية (اضغط هنا).

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