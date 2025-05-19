15 مليون دولار تمويل لشركة ناشئة لإطلاق إنتاج مواد خشب أكثر صلابة من الفولاذ

نالت إنفنت وود (InventWood) وهي شركة أمريكية ناشئة تمويلا بقيمة حصلت على ١٥ مليون دولار في الإغلاق الأول لجولة التمويل من الفئة “أ”، لبدء إنتاج خشب بصلابة تفوق الفولاذ من خلال تسهيل بناء المصنع.

تتضمن عملية إنتاج الخشب الفائق من شركة إنفنت وود معالجة الخشب العادي، المكون أساسًا من السليلوز واللجنين، بمواد كيميائية تُستخدم في صناعة الأغذية لتعديل بنيته الجزيئية. وتستعد الشركة لإنتاج “الخشب الفائق” تجاريًا، وهو مادة خشبية مُعالجة طُوّرت من أبحاث في جامعة ماريلاند. تُحوّل هذه التقنية، التي ابتكرها عالم المواد ليانغبينغ هو عام ٢٠١٨، الخشب العادي إلى مادة يُقال إنها أقوى من الفولاذ. قام هو بتحسين عملية الإنتاج، مما قلّص وقت التصنيع من أكثر من أسبوع إلى بضع ساعات، قبل ترخيصها لشركة إنفنت وود.

أشار أليكس لاو، الرئيس التنفيذي لشركة إنفنت وود ، بأن الإنتاج الأولي للشركة، الذي سيبدأ في صيف ٢٠٢٥ من مصنع تجاري أصغر حجمًا، هو الأول من نوعه، سيُركّز على تطبيقات واجهات المباني. الهدف طويل المدى هو استخدام الخشب الفائق في المكونات الهيكلية، بهدف تقليل البصمة الكربونية الكبيرة المرتبطة بالخرسانة والصلب في البناء. تضمن عملية إنتاج الخشب الفائق من شركة إنفنت وود معالجة الخشب العادي، المكون أساسًا من السليلوز واللجنين، بمواد كيميائية تُستخدم في صناعة الأغذية لتعديل بنيته الجزيئية.

يُضغط الخشب المعالج بعد ذلك، مما يزيد من الروابط الهيدروجينية بين جزيئات السليلوز. تُنتج عملية التكثيف هذه، وفقًا للتقارير، مادةً ذات قوة شد أعلى بنسبة 50% من الفولاذ، ونسبة قوة إلى وزن أعلى بعشر مرات. بالإضافة إلى ذلك، يُقال إن الخشب الفائق يتمتع بتصنيف مقاومة للحريق من الفئة A، ومقاوم للتعفن والآفات. كما يُعزز تشريب البوليمر ثباته للاستخدامات الخارجية مثل ألواح الجدران والأسقف. كما تُعزز عملية الضغط الألوان الطبيعية للخشب، مما ينتج عنه مادة بمظهر الأخشاب الصلبة الاستوائية دون أي بقع. تخطط إنفنت وود في نهاية المطاف لإنتاج عوارض هيكلية بأبعاد مختلفة من رقائق الخشب، مما يوفر بديلاً جذابًا بصريًا وعالي الأداء للمواد التقليدية.