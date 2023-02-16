15 مشروعاً عملاقاً تعزز مكانة السعودية في الاقتصاد العالمي

أعلنت المملكة العربية السعودية عن خطط طموحة لإطلاق موجة من المشاريع العملاقة التي من المقرر أن تحول البلاد إلى قوة اقتصادية عالمية.

وباستثمارات تصل إلى مئات مليارات الدولارات، تشرع المملكة في رحلة لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط، وخلق فرص العمل، وتعزيز مكانتها الدولية كمركز تجاري وسياحي رائد.

وفي ما يأتي لمحة عن 15 مشروعاً عملاقاً من المقرر أن تحدث تغييراً كبيراً في المملكة:

1ـــ العلا

موقع تراثي يعود تاريخه إلى أكثر من 200 ألف عام، تعد العلا في المملكة العربية السعودية موطن لبعض المواقع الثقافية القديمة في العالم وجبال وواحات من الحجر الرملي.

ومع ذلك، فإن المملكة حالياً بصدد تحويل الموقع التاريخي إلى وجهة دولية من خلال المخطط الرئيسي “رحلة عبر الزمن”.

وجعل المخطط الرئيسي من السهل على السياح زيارة الموقع.

وعند اكتماله، سيضيف إلى أهداف الهيئة الملكية لمحافظة العلا بالمساهمة بما لا يقل عن 32 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي الوطني، وفتح 38 ألف وظيفة بحلول عام 2035.

ويساهم المخطط الرئيسي بشكل مباشر في تحقيق رؤية 2030 من خلال تنشيط العلا كوجهة سياحية وتحفيز التنويع الاقتصادي في المنطقة. وقالت الهيئة الملكية لمحافظة العلا في بيان إن تحسين نوعية الحياة للسكان وتعزيز فرص العمل وتسريع تطوير البنية التحتية الثقافية والسياحية في المنطقة مدمج في الخطة.

2ـــ أمالا

أمالا، هو مشروع ضخم من المقرر أن يعيد تعريف التنمية المستدامة، وقد تم دمجه كشركة قائمة بذاتها. اندمجت أمالا مع شركة البحر الأحمر للتطوير لتشكيل شركة البحر الأحمر الدولية.

يقول جون باجانو، الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر الدولية، “نحن لا نقوم فقط بتوسيع بصمتنا للمساعدة في خلق فرص اقتصادية هائلة تقدر قيمتها بمئات المليارات من الريالات لشعب المملكة العربية السعودية، بل نريد أيضا وضع معايير عالمية جديدة في مجال التنمية ونلهم الصناعة للقيام بعمل أفضل”.

وسيوفر المشروع الضخم التابع لصندوق الاستثمارات العامة، الواقع في شمال غرب المملكة العربية السعودية على طول البحر الأحمر، وجهة نابضة بالحياة وتقدمية للترفيه والاستجمام والاحتفال بالتراث الثقافي الغني للمنطقة.

ويمتد مشروع أمالا على مساحة 3800 كيلومتر مربع، وستشكل قلب ريفييرا الشرق الأوسط ومن المتوقع أن يصبح وجهة ضيافة رائدة على الخريطة العالمية.

3ـــ مشروع البحر الأحمر

من المقرر أن يصبح المنتجع الفاخر الجديد نقطة جذب رئيسية للسياح الذين يزورون الشرق الأوسط.

يمتد مشروع البحر الأحمر، الواقع بين مدينتي أملج والوجه الساحليتين، على مساحة تبلغ 30 ألف كيلومتر مربع، وسيشمل أرخبيلاً طبيعياً من الجزر البكر، ومناظر طبيعية صحراوية شاسعة، وقمماً جبلية، وكنوزاً أثرية.

وتفتخر المنطقة بطول 200 كيلومتر من الساحل البكر ومن المقرر أن تصبح واحدة من أنجح المنتجعات السياحية المستدامة في العالم.

4ـــ الدرعية

تم تجديد مدينة الدرعية التاريخية في المملكة العربية السعودية كعاصمة ثقافية للبلاد، مع خطط طموحة لتحويلها إلى واحدة من الوجهات الأكثر شهرة في العالم للثقافة والتراث، والضيافة، وتجارة التجزئة، والتعليم.

تقع الدرعية على بعد 20 دقيقة فقط شمال غرب وسط مدينة الرياض، وستعرض أكثر من 300 عام من الثقافة والتاريخ الأصيل، وتقدم تجارب تراثية ملهمة، وفرصاً تعليمية وثقافية، ومجمعات سكنية عالمية المستوى، وعروض أسلوب حياة متميزة.

تشرف هيئة تطوير بوابة الدرعية على المشروع كأحد مشاريع صندوق الاستثمارات العامة، يدعم رؤية 2030 من خلال استهداف 27 مليون زائر محلي ودولي بحلول عام 2030.

5ـــ مدينة الملك سلمان للطاقة

تقع مدينة الملك سلمان للطاقة (سبارك) في المنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية، وهي منطقة تشتهر بغنى مواردها من النفط والغاز والطلب الكبير على سلع وخدمات الطاقة. وتقع سبارك في قلب سوق الطاقة العالمي، وتمثل بوابة استراتيجية تتيح لكبار القطاع الوصول إلى فرص النمو الواعدة، وسلسلة التوريد، وخدمات الدعم ذات المستوى العالمي

وسيكون المستثمرون جزءاً من احد اكبر الاقتصادات في العالم، مما سيمكنهم من الوصول إلى كبار قطاع الطاقة على مستوى المملكة ومنطقة الخليج وجميع أنحاء العالم. تتميز سبارك بسهولة الوصول إليها عبر مطار الملك فهد الدولي وميناء الملك عبدالعزيز والطريق السريع لدول مجلس التعاون الخليجي. كما سيتم ربط سبارك مستقبلاً بالدول المجاورة عبر السكة الحديدية لدول الخليج.

وتم تخطيط وتصميم سبارك على شكل مجمّعات وفقاً لأعلى المعايير البيئية بهدف تعزيز الكفاءة، ويمكن للمستثمرين الاختيار بين المرافق المصممة مسبقاً وقطع الأراضي الجاهزة للبناء. توفر سبارك بيئة اعمال متكاملة ومرنة من خلال بنيتها التحتية المتقدمة وانظمة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ذات المستوى العالمي بما يدعم نجاح المستثمرين ونمو أعمالهم.

لا تركز منظومة اعمال سبارك المحفزة للنمو على الطاقة فحسب، بل تشمل ايضاً القطاعات الرقمية والقطاعات التي لا تعتمد على المعادن.

تمتد سبارك على مساحة 15 كيلومتراً مربعاً، وتوفر فرصاً استثمارية واعدة للقطاعات غير الصناعية عبر ثلاثة مجالات اساسية هي: الإقامة، الفائدة التجارية، والتنمية المجتمعية. سيكون للمنطقة غير الصناعية في مدينة الملك سلمان للطاقة دوراً هاماً في دعم مهمة سبارك المتمثلة في إنشاء مجتمع حيوي يتيح للمستثمرين تبادل المعرفة والخبرات وتوسيع اعمالهم وازدهارها.

6ـــ حديقة الملك سلمان

يجري إنشاء حديقة الملك سلمان لتكون رئة الرياض الخضراء، المفعمة بالطبيعة والرفاهية والثقافة والمتعة، ووجهة جذابة بألوانها وتنوعها، ومكاناً للابتكار والتعاون، وعالماً جديداً من التجارب المثرية والفرص.

وستكون الحديقة التي تزيد مساحتها على 16 كلممربعاً ستكون وجهة تضفي المتعة على الحياة، بالفنون والثقافة والرياضة والترفيه والابتكار، ضمن محيط مفعم بمظاهر الطبيعة.

وستكون حديقة الملك سلمان وجهة لتعزيز الإنتاجية والإبداع والابتكار للأجيال القادمة.

7ـــ ذا لاين

يُعد مشروع “ذا لاين” ثورة في الحياة الحضرية، يضع الإنسان على رأس أولوياته بمنحه تجربة معيشة حضرية غير مسبوقة مع الحفاظ على الطبيعة المحيطة به. وسيُعيد “ذا لاين” تعريف مفهوم التنمية الحضرية وما يجب أن تكون عليه المدن في المستقبل.

تتفرّد المدينة بخلوّها من الشوارع والسيارات وبالتالي فهي خالية من الانبعاثات الكربونية، إذ ستمد المدينةَ بالكامل طاقةٌ متجددة بنسبة 100%، كما ستكون 95% من مساحة نيوم طبيعة محمية لن تُمس. وستُصمم وسائل التنقل والبنية التحتية لخدمة الإنسان وليس العكس كما يحدث في المدن التقليدية. وستبلغ مدينة “ذا لاين” 200 متر عرضاً، و170 كلم طولاً، و500 متر ارتفاعاً فوق سطح البحر.

سيحتضن “ذا لاين” 9 ملايين نسمة داخل مدينة ستُبنى على مساحة 34 كلممربعاً فقط، وبالتالي ستصل آثار البنية التحتية إلى أدنى مستوياتها، لتكون النتيجة مستويات فائقة من الكفاءة غير المسبوقة في توظيف موارد المدينة. كما سيضمن المناخ المثالي على مدار العام للسكان الاستمتاع بالطبيعة المحيطة والوصول إلى جميع المرافق في غضون 5 دقائق مشياً، بالإضافة إلى منظومة متكاملة للتنقل عبر قطار فائق السرعة، يصل بين أقصى نقطتين داخل “ذا لاين” في مدة لا تتجاوز 20 دقيقة.

8ـــ تروجينا

يُمثل مشروع تروجينا جزءاً من مخطط المناطق في نيوم، وتقع هذه الوجهة على بُعد 50 كلم من ساحل خليج العقبة في قلب مناطقنا الطبيعية. وتتضمن وجهة تروجينا ارتفاعات تتراوح من 1500 متر إلى 2600 متر فوق سطح البحر وتغطي مساحة تقارب 60 كلم مربعاً.

تتميز تروجينا بدرجات الحرارة المختلفة على مدار العام، ففي موسم الشتاء تنخفض درجات الحرارة إلى ما دون الصفر مئوية، بينما تكون درجات الحرارة مُعتدلةً وأبرد بمقدار 10 درجات عن بقية المنطقة. ونظراً لهوائها المنعش النقي ومناظرها الخلابة، لن تكتفي تروجينا بكونها وجهةً سياحيةً مدهشةً، بل ستغدو وجهةً مثاليةً للعيش والعمل.

سيُقدم مشروع تروجينا عدداً من الأنشطة والفعاليات على مدار العام، مثل رياضات التزلج وعدداً من الأنشطة لمحبّي المغامرات، وسينتهي العمل عليها بحلول عام 2026. كما سيُمثل هذا المشروع غير المسبوق أحد أهم معالم المملكة العربية السعودية التي ستُنافس ما سواها حول العالم، بالإضافة إلى إنشاء بحيرة ضخمة بمياه عذبة من صُنع الإنسان، وإنشاء قرية “ذا فولت” التي ستُبنى بشكل عمودي داخل الجبال، والمصممة وفق أحدث التقنيات ووسائل الترفيه والضيافة، بل وتُعد بوابة الدخول الرئيسية إلى تروجينا.

وحين تكتمل تروجينا وتفتح أبوابها للزوار، ستتاح لهم خيارات عديدة للسكن، منها الشقق والشاليهات والقصور، بالإضافة إلى الفنادق الفاخرة، والمنتجعات الصحية والعائلية. كما ستُوفر تروجينا شريحةً واسعة من خيارات التسوّق والبيع بالتجزئة والترفيه والمطاعم. بل وسيكون هناك أنشطة مختلفة متاحة على مدار العام، تشمل التزلج، والرياضات المائية، ومساحات ملائمة للمشي لمسافات طويلة، وأماكن لركوب الدراجات في الجبال، ومحميةً طبيعيةً يتفاعل فيها الإنسان مع الكائنات.

9ـــ أوكساچون

ستكون أوكساچون إحدى مدن نيوم التي ستشكّل نموذجاً مثالياً تجتمع فيها المعيشة والأعمال والتقنيات جنباً إلى جنب في تناغم وانسجام مع الطبيعة.

وستجمع أوكساچون بين أحدث منهجيات الثورة الصناعية الرابعة والاقتصاد الدائري، لإنشاء مصانع المستقبل التي ستقدم لنا منتجات المستقبل. وستسرّع أوكساچون للمبتكرين ورواد الأعمال انتقال أفكارهم من مرحلة التجربة إلى دخول الأسواق، إذ ستكون مدينة يجتمع فيها الناس للعيش والعمل والترفيه، تحتضنها مجتمعات مزدهرة. كما سيوفر الميناء المؤتمت بالكامل والذي سيعمل بتقنيات الجيل القادم ربطاً مباشراً بالأسواق العالمية، تعززه سلسلة إمداد متكاملة على المستوى المادي والرقمي.

10ـــ سندالة

ستكون جزيرة سندالة أُولى مشاريع نيوم التي تتجسد على أرض الواقع، والتي ستحول الرؤية إلى حقيقة نعيشها. جزيرة لا مثيل لها، ستكون بوابة استثنائية إلى البحر الأحمر بسحره وجماله الأخاذ. ستستقبل الجزيرة مُلاك وعشاق اليخوت، وترحب بالزوار والسياح ممن يبحث عن أرقى مستويات الفخامة والرفاهية.

وستوفر جزيرة سندالة أنشطة متنوعة على مدار العام بفضل مناخها المثالي، حيث تلتقي الطبيعة بالتصاميم المذهلة والتقنيات المتقدمة والهندسة المعمارية الملهمة. وتتميز بتجارب لا تُنسى سواء على الجزيرة أو تحت مياهها، وقربها من البحر الأبيض المتوسط، بالإضافة إلى أرقى ملعب جولف على مستوى العالم سيكون فيها.

وسيضم المنتجع نادياً شاطئياً ونادياً لليخوت ومنتجعاً صحياً ومركزاً لرفاه الصحة، و51 متجراً عالمياً، بالإضافة إلى فنادق فاخرة ومرسىً كبير. لن تجد في هذه الوجهة الجديدة إلا أفضل التجارب وأرقى الخدمات على مدار العام، حيث مثالية الطقس، مما يعني إمكانية زيارة الجزيرة في أي فصل من فصول العام.

وسيصبح مرسى جزيرة سندالة وجهةً لا مثيل لها لمُلاك القوارب وعشاق اليخوت، والذي سيضم 86 رصيفاً بحرياً و75 عوامة إرساء بحرية، ستقصده أروع السفن حول العالم في البحر الأحمر.

وتتخذ أكثر من 600 نوع من الكائنات الأصلية من البحر الأحمر، الذي يحيط بجزيرة سندالة، موطناً لها. لذا، سيسعى عشاق المغامرة إلى اكتشاف الحياة البحرية الغنية والتنوع البيولوجي فيها، والذي تحميه نيوم باتباع معايير صارمة في الاستدامة وأفضل الممارسات العالمية في هذا الشأن.

11ـــ القدية

ستمثل القدية وجهة مميزة تقدم تجارب مبتكرة وغامرة ومتكاملة على نطاق لم يسبق له مثيل، مع عروض فريدة وممتعة تساهم في خلق لحظات مليئة بالبهجة وذكريات خالدة لا تنسى.

ويقام مشروع القدية على مساحة 367 كلم مربعاً على مشارف مدينة الرياض.

ويتضمن الموقع عدة مناطق رئيسية هي:

منتجع الترفيه، وهو موطن لمتنزهات القدية الترفيهية ومناطق الترفيه والمطاعم.

قرية القدية، مركز متعدد الاستخدامات يعمل على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع مخصص للترفيه.

منطقة الحركة والتشويق، موطن لتجارب رياضة السيارات المليئة بالإثارة.

المنطقة البيئية، عالم من الطبيعة ومغامرات الحياة البرية.

مجمع الجولف، مجتمع نابض يضم ملاعب للجولف والخدمات العقارية والسكنية.

12ـــ المسار الرياضي في الرياض

سيلعب المسار الرياضي، أحد مشاريع الرياض الطموحة، دورًا حاسمًا في تحقيق رؤية 2030.

ويمتد المسار الرياضي على 135 كيلومتراً عبر الرياض، ويربط وادي حنيفة في الغرب بوادي السلي في الشرق.

ويوفر المشروع 4.2 مليون متر مربع من المساحات المفتوحة، بما في ذلك حديقة صحراوية تبلغ مساحتها 20 كيلومترًا مربعًا.

ويسهم المسار الرياضي في تشجيع السكان على إتباع أنماط حياة صحية في التنقل، والتحفيز على ممارسة الرياضات المختلفة وبشكل خاص المشي وركوب الدراجات والخيول، في محيط زاخر بالأنشطة والفعاليات الفنية والثقافية والترفيهية والبيئية، بما ينسجم مع أهداف وتوجهات “رؤية المملكة 2030 “.

13ـــ مترو الرياض

يعدّ مترو الرياض أكبر مشروع نقل عام في العالم، وتمتد سكته على مسافة 176 كيلومتراً ويضم عربات كهربائية من دون سائقين.

وإحدى أهم عناصر المشروع هي أن 40 بالمئة من مسار مترو الرياض سيكون تحت الأرض لتجنب عرقلة حركة المرور في المدينة.

ويوفر مشروع المترو نقلة نوعية في التنقلات العامة في السعودية حيث سيتم تسهيل فرصة التنقل ما بين الجامعات والمدارس والمستشفيات وأماكن الازدحام في أنحاء مدينة الرياض.

كما يشمل المشروع إطلاق حافلات لنقل الركاب إلى محطة المترو ومن المقرر أن تبلغ الطاقة الاستيعابية للمترو في بداية التشغيل إلى مليون راكب.

14ـــ مطار البحر الأحمر الدولي

يعتبر مطار البحر الأحمر الدولي بوابة مستدامة للعالم أجمع على المملكة العربية السعودية. سيكون المطار المصمم وفق أحدث التقنيات جزءا من تجربة الزوار السياحية الفاخرة منذ لحظة وصولهم إلى أرض المطار، إلى أن يحين موعد مغادرتهم بعد انتهاء إقامتهم في وجهة البحر الأحمر. ومن المقرر أن يستوعب المطار نحو مليون مسافر سنوياً.

ويتميز المطار بآلية تشغيله المبتكرة والتي ستقلل المدة الزمنية التي يقضيها المسافرون في استكمال إجراءات الوصول والمغادرة. وعوضاً عن وجود منطقة خاصة لاستلام الأمتعة، يعمل فريق المطار على توفير تجربة وصول سلسة لجميع الزوار من خلال تسليم الأمتعة مباشرةً إلى وحدات الضيوف الفندقية.

وبالنسبة للضيوف الراغبين بتجربة وسائل الراحة والمرافق الفريدة التي يوفرها مطار البحر الأحمر الدولي العصري، يمكنهم الاستمتاع بخدمات المنتجع الصحي الرائد عالمياً فضلاً عن الاستمتاع بمجموعة واسعة من أشهر المطاعم الراقية.

ويتيح موقع المطار المميز سهولة الوصول إليه لأكثر من 250 مليون شخص في غضون ثلاث ساعات من الطيران، وثماني ساعات بالنسبة لـ 80% من سكان العالم.

ويتميز المطار بكونه المطار الأول والوحيد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي يوفر الخدمات للطائرات المائية فضلاً لامتلاكه لمدرجات هبوط خاصة بها.

15ـــ برج جدة

بدأ برج جدة، أطول مبنى في العالم عند اكتمال تشييد، أعمال البناء قبل سبع سنوات.

وسيكون المشروع الطموح الذي تبلغ تكلفته 1.4 مليار دولار موطنًا لمزيج من الوحدات السكنية والشقق الفندقية والفنادق، مع افتتاح فندق فور سيزونز بداخله.

ويقع القلب المركزي للبرج حاليًا في المستوى 60، ويبلغ ارتفاع الجدران 248 مترًا.

وعند اكتماله، سيقف برج جدة على ارتفاع يقدر بحوالي كيلومتر واحد، متجاوزاً برج خليفة، أطول مبنى في العالم حاليًا.

وتم تصميم البرج من قبل “أدريان سميث” و”جوردون جيل للهندسة المعمارية”، ويغطي مساحة تبلغ 243866 مترًا مربعًا. كما سيشتمل على أعلى منصة مراقبة في العالم، تقع على ارتفاع 664 مترًا فوق سطح الأرض.