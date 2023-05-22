ابراهيم العثمان by ابراهيم العثمان

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السعودية،  15 ذو القعدة آخر يوم لإصدار تصاريح العمرة

ابراهيم العثمان by ابراهيم العثمان

أعلنت وزارة الحج والعمرة، أن آخر موعد للعمرة وإصدار التصاريح لأدائها هو يوم 15 ذو القعدة الجاري الموافق 4 يونيو 2023.

وجددت الحج والعمرة التأكيد على أن تأشيرة العمرة لا تسمح بأداء مناسك الحج، مشددة على أن آخر موعد لمغادرة المعتمرين هو يوم 29 ذو القعدة الجاري الموافق 18 يونيو 2023.

يذكر أن المديرية العامة للأمن العام قد أعلنت أخيرا، منع المقيمين، الذين لا يتوافر لديهم تصريح دخول، عند مراكز الضبط الأمني المؤدية إلى العاصمة المقدسة، من الدخول، وتطبيق التعليمات المنظمة لحج هذا العام 1444، وذلك بدءاً من 1444/10/25، حيث تقضي التعليمات بإعادة المركبات والمقيمين من حيث أتوا، إلا من لديهم تصريح دخول للعمل في المشاعر المقدسة صادر من الجهة المختصة، أو هوية مقيم صادرة من العاصمة المقدسة، أو تصريح عمرة، أو تصريح حج.

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