15 ألف ريال سعودي، رسوم ترخيص إلزامي لنشر الأفراد للإعلانات الرقمية

أعلنت هيئة الإعلام المرئي والمسموع عن إطلاق ترخيص خاص باسم “موثوق” بهدف تنظيم قطاع الإعلانات والمحتوى الرقمي، ويتيح تسجيل الأفراد لترخيص تقديم الإعلانات والمواد الترويجية على مواقع التواصل الاجتمـاعي. وأكدت الهيئة أن الترخيص يُعتبر إلزاميًّا لمزاولة الإعلانات للأفراد. وبيَّنت أن قيمة الرخصة 15 ألف ريال لمدة 3 سنوات. وفي إجابات عن الأسئلة الأكثر تداولا نشرت الهيئة بأن

بأنه يسمح بتسجيل الحسابات ذات الأسماء المستعارة ضمن الترخيص. ويستدعي الإجراء الجديد قيام غير السعوديين وغير مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، الحصول على ترخيص مستثمر كي يتسنى لهم التعاقد مع وكالات إعلان لنشر المحتوى الترويجي أو الإعلاني.

كما يلزم الترخيص السعوديين المقيمين بالخارج بالحصول على الترخيص.

وأشار وزير التجارة والإعلام المكلف، ماجد عبد الله القصيببي، في تغريدة على حسابه على تويتر قائلا:” تنظيمًا للمحتوى الإعلامي في المملكة؛ استحدث مجلس إدارة الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع ترخيصًا يُمنح للأفراد، لتقديم المحتوى الإعلاني عبر منصات التواصل الاجتماعي، اسهامًا في تنظيم قطاع الإعلانات والمحتوى الرقمي في المملكة.

تنظيمًا للمحتوى الإعلامي في المملكة؛ استحدث مجلس إدارة الهيئة العامة للإعلام #المرئي_والمسموع ترخيصًا يُمنح للأفراد، لتقديم المحتوى الإعلاني عبر منصات التواصل الاجتماعي، اسهامًا في تنظيم قطاع الإعلانات والمحتوى الرقمي في المملكة. — ماجد عبدالله القصبي (@malkassabi) July 31, 2022