سامر باطر by سامر باطر

أخبار ذات صلة

Posted inأخبار أريبيان بزنسإعلام

15 ألف ريال سعودي، رسوم ترخيص إلزامي لنشر الأفراد للإعلانات الرقمية

سامر باطر by سامر باطر

أعلنت هيئة الإعلام المرئي والمسموع عن إطلاق ترخيص خاص باسم “موثوق” بهدف تنظيم قطاع الإعلانات والمحتوى الرقمي، ويتيح تسجيل الأفراد لترخيص تقديم الإعلانات والمواد الترويجية على مواقع التواصل الاجتمـاعي. وأكدت الهيئة أن الترخيص يُعتبر إلزاميًّا لمزاولة الإعلانات للأفراد. وبيَّنت أن قيمة الرخصة 15 ألف ريال لمدة 3 سنوات. وفي إجابات عن الأسئلة الأكثر تداولا نشرت الهيئة بأن

بأنه يسمح بتسجيل الحسابات ذات الأسماء المستعارة ضمن الترخيص. ويستدعي الإجراء الجديد قيام غير السعوديين وغير مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، الحصول على ترخيص مستثمر كي يتسنى لهم التعاقد مع وكالات إعلان لنشر المحتوى الترويجي أو الإعلاني.

كما يلزم الترخيص السعوديين المقيمين بالخارج بالحصول على الترخيص.

وأشار وزير التجارة والإعلام المكلف، ماجد عبد الله القصيببي، في تغريدة على حسابه على تويتر قائلا:” تنظيمًا للمحتوى الإعلامي في المملكة؛ استحدث مجلس إدارة الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع ترخيصًا يُمنح للأفراد، لتقديم المحتوى الإعلاني عبر منصات التواصل الاجتماعي، اسهامًا في تنظيم قطاع الإعلانات والمحتوى الرقمي في المملكة.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا
سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...