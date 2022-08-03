147 مليون عملية لنقاط البيع في المملكة تحقق 11.4 مليار ريال

أعلن البنك المركزي السعودي، الأربعاء، في نشرته الأسبوعية حول نقاط البيع في الفترة بين 24 و30 حزيران/يونيو المنصرم، أن أكثر من 147 مليون عملية بيع حققت قرابة 11.4 مليار ريال.

وأظهرت النشرة أن 147.102.000 عملية لنقاط البيع في المملكة حققت 11.422.332.000 ريال، في حين أن الأسبوع السابق له حقق 8.947.386.000 ريال.

ووفقاً للنشرة بلغ عدد العمليات في الملابس والأحذية 4.759.000 بقيمة 729.446.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في مواد التشييد والبناء 1.111.000 بقيمة 373.487.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في التعليم 82.000 بقيمة 80.139.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الأجهزة الإلكترونية والكهربائية 790.000 بقيمة 267.852.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في محطات الوقود 12.392.000 بقيمة 729.704.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الصحة 6.941.000 بقيمة 781.392.000 ريال.

عمليات نقاط البيع الأسبوعية

Weekly Points of Sale Transactions#البنك_المركزي_السعودي #SAMA — SAMA | البنك المركزي السعودي (@SAMA_GOV) August 2, 2022

وأشارت النشرة أن عدد العمليات في الأثاث بلغ 1.013.000 بقيمة 310.941.000 ريال، فيما بلغ عدد العمليات في الفنادق 724.000 بقيمة 248.933.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في المنافع العامة 1.225.000 بقيمة 101.073.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في المجوهرات 246.000 بقيمة 258.433.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في السلع والخدمات المتنوعة 18.410.000 بقيمة 1.302.113.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الترفيه والثقافة 1.977.000 بقيمة 208.745.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في المطاعم والمقاهي 41.981.000 بقيمة 1.673.967.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الأطعمة والمشروبات 34.059.000 بقيمة 1.775.354.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الاتصالات 474.000 بقيمة 95.852.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في النقل 2.127.000 بقيمة 676.321.000 ريال، في حين بلغ عدد العمليات الأخرى 18.791.000 بقيمة 1.736.581.000 ريال.

وعلى مستوى مدن المملكة، بلغ عدد عمليات نقاط البيع الأسبوعية في الرياض 37.347.000 بقيمة 3.299.122.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في مكة المكرمة 5.778.000 بقيمة 396.893.000 ريال، في حين بلغ عدد عمليات نقاط البيع في المدينة المنورة 6.402.000 بقيمة 432.113.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في تبوك 3.104.000 بقيمة 212.974.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في حائل 2.978.000 بقيمة 210.802.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في أبها 3.447.000 بقيمة 245.585.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في بريدة 3.630.000 ، بقيمة 283.257.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في الخبر 3.111.000 بقيمة 311.477.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في الدمام 6.279.000 بقيمة 559.656.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في جدة 20.095.000 بقيمة 1.733.520.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في المدن الأخرى 54.931.000 بقيمة 3.736.933.000 ريال.