144 مليار جنيه لتمويل التحول الأخضر.. من أين جاءت بها مصر؟

خاص – القاهرة – إريبيان بيزنس

كشف تقرير حكومي حديث أن مصر عملت على تعزيز معدلات الإنفاق على المشروعات الخضراء، وأن قيمة الاستثمارات العامة الخضراء المنفذة خلال 2021/2022 وصلت إلى 144 مليار جنيه (حوالي ستة مليارات دولار).

وبحسب التقرير الصادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري، فإن الاستثمارات الخضراء:

• توزعت على 7 قطاعات أساسيةهي النقل النظيف وتحسين البيئة، الصناعة والإسكان، الطاقة والتعليم، الزراعة والري.

• تستهدف مصر أن تصل نسبة الاستثمارات العامة الخضراء خلال 2022/2023 إلى 40% من جملة الاستثمارات العامة

• الاستثمارات موزعة على القطاعات المختلفة مثل النقل بنسبة 63%، الإسكان بنسبة 17%،

• نصيب الزراعة والري والطاقة 6% لكل منهما، والتعليم والصناعة والسياحة بنسبة 3% وتحسين البيئة بنسبة 2%.

شركاء محليون ودوليون

وترى الباحثة الاقتصادية بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري، غادة زكي، أن التحول نحو اقتصاد أخضر ومستدام يعد واحدًا من أهم أولويات الدولة المصرية في الوقت الحالي، خاصة أن مصر أطلقت رؤيتها للتنمية المستدامة 2030 على هذا الهدف.

وقالت “زكي” في تصريحات لموقع “أريبيان بزنس” إنه في سبيل تحقيق ذلك الهدف فقد اتخذت مصر خطوات هائلة لتعزز من إنفاقها الاستثماري على المشروعات الخضراء والنظيفة والصديقة للبيئة والتي تساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وذلك من خلال تعزيز الإنفاق الاستثماري الداخلي أو بالتعاون مع الشركاء الدوليين.”

وأوضحت أن مؤتمر المناخ COP27 كان فرصة كبيرة لتسليط الضوء على الجهود المصرية لمكافحة تغير المناخ ،مثل مشروع النقل النظيف والذي حققت مصر فيه تقدمًا ملحوظًا من خلال إطلاق العديد من المشروعات في مجال النقل النظيف مثل القطار الكهربائي السريع والقطار الكهربائي الخفيف (LRT) والمونوريل.

الهيدروجين الأخضر وحياة كريمة

أشارت الباحثة إلى أن عدداً من المبادرات الحكومية والمشروعات التي أطلقتها مصر لتنفيذ استراتيجية التحول الأخضر ومنها:

• تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي بجانب الاتجاه لإنتاج السيارات الكهربائية

• زيادة إجمالي الطاقة المتجددة من إجمالي استهلاك الطاقة إلى نحو 20%

• ضخ استثمارات كبيرة في قطاع الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية.

• توقيع 16 مذكرة تفاهم مع شركات عالمية ستساهم في تحويل مصر لمركز إقليمي لإنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر

• أنفقت مصر بالتعاون مع الشركاء الدوليين استثمارات كبيرة لتعزيز خدمات المياه والصرف الصحي

• المشروع القومي حياة كريمة والذي يهدف لتغيير الملايين في الريف المصري وبتكلفة تتخطى 700 مليار جنيه.