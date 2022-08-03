1429 مشروعاً بقيمة 108 مليارات ريال لتطوير البنى التحتية المائية في المملكة

أعلنت شركة المياه الوطنية في المملكة العربية السعودية، الأربعاء، عن أضخم حزمة مشاريع في قطاع توزيع المياه، مشيرة أنها تنوي طرح وترسية 1429 مشروعاً بقيمة إجمالية تتجاوز 108 مليارات ريال.

ولفتت الشركة في بيان لها على وكالة الأنباء السعودية “واس” أن خطوتها تأتي في سبيل تطوير البنى التحتية المائية والبيئية، وتوسعة تغطية شبكات المياه والصرف الصحي، وزيادة قدرة محطات المعالجة ورفع نسب التغطية بخدمات المياه لخدمة المواطنين والمقيمين في مختلف مناطق المملكة.

108 مليارات ريال وأكثر من 1400 مشروع جديد لتحقيق نقلة نوعية في الخدمات المائية والبيئية بالمملكة pic.twitter.com/rQPBW0l634 — شركة المياه الوطنية (@nwc_media) August 3, 2022

وأوضحت الشركة أن المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي وزير البيئة والمياه والزراعة ورئيس مجلس ادارتها قاد اجتماعاً مع كبار التنفيذيين في الشركة، للوقوف على استعداداتها لتنفيذ هذه المشاريع الوطنية الكبرى.

وأشار الرئيس التنفيذي المكلف لشركة المياه الوطنية المهندس نمر بن محمد الشبل إلى أن المشاريع ستسهم في تحقق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للمياه ورؤية المملكة 2030، في المجالات البيئية والمائية والاقتصادية والتنموية .

ونوه أن المشاريع ستكون رافداً قوياً لتعزيز الخدمات المائية والبيئية واستدامتها، إضافة إلى زيادة تغطية شبكات المياه والصرف الصحي في مناطق المملكة ومحافظتها التابعة كافة.

وأكد الشبل التزام الشركة بتنفيذ المشاريع بأعلى جودة، مبيناً أنها ستسهم في زيادة نسبة المحتوى المحلي، وستنعكس بشكل إيجابي على النشاط الاقتصادي في المملكة، خصوصاً نشاط المصانع وسوق المقاولات، بالإضافة إلى الفرص الوظيفية التي ستوفرها.

وبين الشبل أن المشاريع موزعة على 13 منطقة إدارية من مدن ومحافظات في القطاعات الستة كافة، إذ خصص للقطاع الغربي “منطقة مكة المكرمة” (353 مشروعاً) بقيمة تجاوزت (38.96 مليار ريال)، فيما سيتم تنفيذ (240) مشروعاً بالقطاع الأوسط “منطقة الرياض” بقيمة تتجاوز (14.19 مليار ريال)، وخصص (215 مشروعاً) للقطاع الشمالي ويضم “منطقة القصيم، ومنطقة حائل، ومنطقة الجوف، ومنطقة الحدود الشمالية” بقيمة تجاوزت (12.95 مليار ريال)، وللقطاع الجنوبي الذي يضم “منطقة عسير، ومنطقة جازان، ومنطقة نجران، ومنطقة الباحة” (328 مشروعاً) بقيمة إجمالية بلغت أكثر من (15.3 مليار ريال)، وخصص للقطاع الشمالي الغربي ويضم “منطقة المدينة المنورة، ومنطقة تبوك ” (162 مشروعاً) بإجمالي تجاوز (7.7 مليارات ريال)، أما القطاع الشرقي “المنطقة الشرقية” فخصص له (117 مشروعاً) بقيمة تجاوزت (16.17 مليار ريال)، بالإضافة إلى (14 مشروعاً) داعماً لمختلف القطاعات بقيمة تجاوزت (2.72 مليار ريال).