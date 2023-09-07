14 قتيلًا في تركيا واليونان وبلغاريا في سيول وأمطار غزيرة

لقي 14 شخصاً على الأقل مصرعهم جراء أمطار غزيرة الثلاثاء في تركيا وبلغاريا وكذلك في اليونان ، بحسب ما أعلنت سلطات هذه الدول الأربعاء.

وتفيد أحدث التقارير الآتية من تركيا أن سبعة أشخاص على الأقل قضوا مساء الثلاثاء، من بينهم اثنان في اسطنبول. وأفادت خدمات الطوارئ عن مصرع أربعة أشخاص في محافظة قرقلرايلي، شمال غرب تركيا، حيث ما زال شخص في عداد المفقودين. وأعلن وزير الداخلية علي يرلي كايا عن إصابة 31 شخصا، من بينهم ثمانية ما زالوا في المستشفى في اسطنبول حيث غمرت السيول الشوارع وجرفت كل ما في طريقها. وذكرت تقارير إعلامية أن المياه غمرت جزئيا محطة مترو وأن الأمطار استدعت إجلاء عشرات الأشخاص من مكتبة البلدية.

وتأتي هذه الأمطار بعد صيف شديد الجفاف شهد انخفاض مخزون المياه في هذه المدينة التي يبلغ عدد سكانها 16 مليون نسمة إلى أدنى مستوى لها منذ تسع سنوات.

أمطار 24 ساعة تعادل هطول أشهر في بلغاريا

وفي بلغاريا المجاورة لقي أربعة أشخاص على الأقل حتفهم الثلاثاء على ساحل البحر الأسود. وتأثر آلاف السياح بالأحوال الجوية العنيفة مع سقوط ما يعادل عدة أشهر من الأمطار خلال 24 ساعة، وهو أمر لم يُسمع به من قبل منذ عام 1994، وفقا لمدير خدمة الإنقاذ ألكسندر دجارتوف.

وأعلنت بلدة تساريفو الأكثر تضررا يوم حداد. وغرق عامل بناء يبلغ من العمر 61 عاما وتم انتشال جثة رجل آخر. وفي وقت لاحق، عُثر على جثتي رئيسة المحكمة الإقليمية البالغة 54 عامًا وابنتها الطبيبة البالغة 30 عامًا، وكانتا تجتازان الجسر بسيارتهما عندما جرفتها مياه النهر.

هطول أمطار بـ24 ساعاة تعادل أمطار فصل بأكمله

“كمية المياه التي تساقطت خلال 24 ساعة تمثل كل الأمطار التي تهطل في المعتاد طوال فصل الخريف بأكمله”.

في اليونان، المتاخمة لتركيا وبلغاريا، وحيث تهبّ منذ مساء الاثنين العاصفة “دانيال” لقي ثلاثة اشخاص مصرعهم. وحذرت الحماية المدنية اليونانية من أنّ الأمطار الغزيرة ستستمر بالهطول الأربعاء قبل أن تنحسر الخميس. وقال وزير الحماية المدنية فاسيليس كيكيلياس الثلاثاء “هذه هي الظاهرة الأكثر تطرفا من حيث كمية المياه التي سقطت في غضون 24 ساعة منذ أن بدأت اليونان بتسجيل البيانات حول هذا الموضوع”. وأكد رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس خلال مقابلة الثلاثاء مع رئيسة الجمهورية اليونانية كاترينا ساكيلاروبولو “هذه ظاهرة متطرفة”.

وقال خبير الأرصاد الجوية بانايوتيس يانوبولوس لقناة التلفزيون العام الثلاثاء إن “كمية المياه التي تساقطت خلال 24 ساعة تمثل كل الأمطار التي تهطل في المعتاد طوال فصل الخريف بأكمله”.

وتضررت بسبب الأمطار الغزيرة بشكل رئيسي مقاطعة مغنيسيا في وسط اليونان وعاصمتها مدينة فولوس الساحلية، على بعد 331 كيلومترا شمال أثينا.

وقال يانيس أرتوبيوس، المتحدث باسم رجال الإطفاء، الأربعاء إن امرأة تبلغ من العمر 87 عامًا أعلن عن فقدان أثرها الثلاثاء “عُثر عليها ميتة الأربعاء في قرية بالتسي في مغنيسيا”.

كما عُثر على شخص آخر ميتاً في مقاطعة كارديتسا التي تضررت أيضا مثل تريكالا.

والثلاثاء، عثر على رجل يبلغ من العمر 51 عامًا ميتًا بالقرب من فولوس بعد أن جرفته السيول.

وغمرت مياه الأنهار والسيول المباني والشوارع في فولوس والقرى المجاورة. وانقطعت الكهرباء عن فولوس منذ مساء الثلاثاء، وتعرض العديد من المباني والشوارع في القرى القريبة من جبل بيليو لأضرار بالغة بسبب الأمطار والانهيارات الأرضية، بحسب ما أفاد صحافي في وكالة فرانس برس في المكان.