14 صفقة استثمارية بقيمة 7.7 مليار دولار تم توقيعها بين السعودية ومصر

تم اليوم توقيع 14 إتفاقية ومذكرة تفاهم بين السعودية ومصر، بقيمة إجمالية 29.2 مليار ريال، أبرزها في قطاع الطاقة. وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الحكومية يوم الثلاثاء أن مصر والمملكة العربية السعودية وقعتا 14 صفقة استثمارية بقيمة 7.7 مليار دولار ، جاء ذلك على لسان وزير التجارة السعودي خلال اجتماع مجلس الأعمال المصري السعودي. وقالت الوكالة إن الاتفاقيات تشمل مجموعة من القطاعات ، بما في ذلك الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والأدوية والتجارة الإلكترونية.

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