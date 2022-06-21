سامر باطر by سامر باطر

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Posted inأخبار أريبيان بزنسطاقة

14 صفقة استثمارية بقيمة 7.7 مليار دولار تم توقيعها بين السعودية ومصر

سامر باطر by سامر باطر
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تم اليوم توقيع 14 إتفاقية ومذكرة تفاهم بين السعودية ومصر، بقيمة إجمالية 29.2 مليار ريال، أبرزها في قطاع الطاقة. وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الحكومية يوم الثلاثاء أن مصر والمملكة العربية السعودية وقعتا 14 صفقة استثمارية بقيمة 7.7 مليار دولار ، جاء ذلك على لسان وزير التجارة السعودي خلال اجتماع مجلس الأعمال المصري السعودي. وقالت الوكالة إن الاتفاقيات تشمل مجموعة من القطاعات ، بما في ذلك الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والأدوية والتجارة الإلكترونية.

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سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...