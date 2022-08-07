1,36 تريليون ريال الاستثمارات في 10675 مصنعاً في السعودية

بلغ إجمالي الإستثمارات الوطنية والأجنبية والمشتركة في 10675 مصنعاً في المملكة العربية السعودية 1,36 تريليون ريال حتى نهاية شهر أيار / مايو 2022.

وكشفت وزارة الصناعة والثروة المعدنية أن رؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبية أو المشتركة تمثل ما يقارب 39% من إجمالي الاستثمارات في القطاع الصناعي، في حين يمثل عددها ما نسبته 15% من إجمالي عدد المصانع القائمة وتحت الإنشاء حتى نهاية شهر مايو الماضي، وذلك يؤكد قدرة المملكة على جذب الاستثمارات النوعية في مختلف الأنشطة الاقتصادية.

وأوضحت الوزارة أن عدد المصانع الوطنية بلغ 9049 مصنعاً تشكل 85% من إجمالي عدد المصانع، وبحجم استثمارات يقدر بـ832 مليار ريال، وبلغ عدد المصانع ذات الاستثمار الأجنبي في المملكة 839 مصنعاً تمثل ما يقارب 8% من إجمالي عدد المصانع، باستثمارات تتجاوز 65 مليار ريال، فيما يبلغ عدد المصانع المشتركة قرابة 787 مصنعاً تُشكل 7% من إجمالي المصانع، باستثمارات تُقدر بأكثر من 464 مليار ريال.

وأشارت إلى أن الاستثمارات الأجنبية تركزت في عدد من الأنشطة الصناعية الرئيسية كصناعة المنتجات المعدنية المشكلة، التي سجلت 157 مصنعاً، يليها تصنيع منتجات المعادن اللافلزية الأخرى بـ 99 مصنعاً ثم نشاط تصنيع منتجات المطاط واللدائن بـ 87 مصنعاً، فيما سجل نشاط صناعة الكيماويات والمنتجات الكيماوية 71 مصنعاً، ونشاط صناعة المنتجات الغذائية بـ 62 مصنعاً.

وجاءت الاستثمارات الأجنبية في نشاط صنع الفلزات القاعدية بـ 60 مصنعاً، وجاء نشاط صنع الآلات والمعدات بـ 55 مصنعاً، فيما سجل نشاط صنع الأثاث 53 مصنعاً ثم نشاط صنع المعدات الكهربائية بـ 45 مصنعاً، في حين جاء نشاط الصناعات التحويلية أخيراً بـ 28 مصنعاً.

وأشارت وزارة الصناعة والثروة المعدنية إلى أن المصانع الصغيرة تشكل النسبة الأكبر من إجمالي الاستثمارات الأجنبية في القطاع بنحو 54%، تليها المصانع المتوسطة بنسبة 39% بينما جاءت المصانع الكبيرة بنسبة 7%، مؤكدة أن منطقة الرياض تستحوذ على النسبة الكبرى من إجمالي عدد المصانع الأجنبية في المملكة بـ 410 مصانع، تليها منطقة مكة بـ 196 مصنعاً، ثم المنطقة الشرقية بـ 170 مصنعاً.