131 مليار ريال تجارة السعودية وأمريكا في 2022

بلغ حجم التبادل التجاري بين الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية حوالى 35 مليار دولار (131 مليار ريال) خلال العام 2022 بعجز تجاري لمصلحة السعودية بقيمة 11,9 مليار دولار مقابل عجز تجاري لمصلحة السعودية بلغ 2,5 مليار دولار في عام 2021، وفق تحليل “أريبيان بزنس” للبيانات الصادرة عن وزارة التجارة الأمريكية هذا الشهر.

وبلغت الصادرات الأمريكية للسعودية 11,56 مليار دولار في 2022، فيما بلغت الواردات الأمريكية من السعودية 23,46 مليار دولار.

واستوردت الولايات المتحدة 166,4 مليون برميل من النفط بلغت قيمتها وفق البيانات الجمركية 16,2 مليار دولار خلال العام 2022، لتشكل الصادرات النفطية نسبة 69% من إجمالي الصادرات السعودية إلى الولايات المتحدة.

واستوردت السعودية سيارات بقيمة 2 مليار دولار في 2022، توزعت بين سيارات سياحية بقيمة 1,7 مليار دولار، وشاحنات وباصات بقيمة 128 مليون دولار وقطع غيار بقيمة 165 مليون دولار.