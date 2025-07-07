1300 شركة واستثمارات تفوق 20 مليار دولار جذبتها هونغ كونغ خلال سنتين ونصف

نجحت هونغ كونغ في جذب أكثر من 1300 شركة أجنبية وصينية خلال الفترة من يناير 2023 وحتى يونيو 2025، لتؤسس مشاريع جديدة أو توسع القائم منها بحسب بيانات هيئة الاستثمار في هونغ كونغ الصادرة اليوم الاثنين. وقد ضخت هذه الشركات استثمارات مباشرة تتجاوز 20.4 مليار دولار أميركي، ما أسهم في توفير أكثر من 19 ألف فرصة عمل. تركز هذه الاستثمارات على قطاعات حيوية مثل الخدمات المالية، التكنولوجيا المالية، الابتكار، المكاتب العائلية، السياحة والضيافة، والخدمات التجارية والمهنية. وتعمل هيئة الاستثمار في هونغ كونغ على توسيع شبكة شراكاتها عالميًا، مستهدفة الأسواق التقليدية والناشئة لجذب المزيد من الاستثمارات النوعية. تأتي هذه الأرقام الإيجابية في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، مما يؤكد مكانة هونغ كونغ كمركز مالي وتجاري عالمي بفضل بنيتها التحتية المتطورة ومناخها الاستثماري الجذاب، خاصة في قطاعات المستقبل كالابتكار والتكنولوجيا المالية. وتركز المدينة على قطاعات المستقبل، مثل التكنولوجيا المالية والابتكار، التي تجذب اهتمام الشركات الباحثة عن بيئات أعمال ديناميكية ومرنة في آسيا.

الآفاق المستقبلية

في ظل هذه المؤشرات الإيجابية، من المتوقع أن تواصل هونغ كونغ لعب دور محوري في الربط بين الشرق والغرب كمركز تجاري واستثماري، مع تعزيز قدرتها على استقطاب الاستثمارات النوعية، التي تسهم في خلق الوظائف وتنويع الاقتصاد المحلي.