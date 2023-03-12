بلغت التصرفات العقارية في دبي أكثر من 12.9 مليار درهم في أسبوع، حيث شهدت دائرة الاراضي والاملاك تسجيل 2644 مبايعة بقيمة 8.11 مليار درهم، منها 274 مبايعة للأراضي بقيمة 3.17 مليار درهم و2370 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 4.93 مليار درهم.

وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بملياري درهم في منطقة الخيران الأولى تليها مبايعة بقيمة 72 مليون درهم في منطقة وادي الصفا 3 تليها مبايعة بقيمة 63 مليون درهم في منطقة الثنيه الخامسة.

وتصدرت منطقة الحبيه الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 117 مبايعة بقيمة 321 مليون درهم وتلتها منطقة جبل علي الأولى بتسجيلها 40 مبايعة بقيمة 115 مليون درهم وثالثة في مدينة المطار بتسجيلها 22 مبايعة بقيمة 83 مليون درهم.

مبايعات الشقق والفلل

فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 65 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 65 مليون درهم في منطقة جزيرة 2 وأخيرا مبايعة بقيمة 49 مليون درهم في منطقة برج خليفة.

وتصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 244 مبايعة بقيمة 213 مليون درهم وتلتها منطقة الخليج التجاري بتسجيلها 242 مبايعة بقيمة 493 مليون درهم وثالثة في مرسى دبي بتسجيلها 201 مبايعة بقيمة 655 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 4.12 مليار درهم منها 103 رهونات أراضي بقيمة 3.22 مليار درهم و318 رهونات فلل وشقق بقيمة 908.75 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة جبل علي الأولى بقيمة ملياري درهم وأخرى في منطقة ند حصة بقيمة 696 مليون درهم.

وأما الهبات فقد شهدت تسجيل 267 هبة بقيمة 758.68 مليون درهم كان أهمها بمنطقة وادي الصفا 3 بقيمة 213 مليون درهم وأخرى في منطقة نخلة جميرا بقيمة 195 مليون درهم.

تصرفات الجمعة

إلى ذلك، بلغت التصرفات العقارية أكثر من 1.2 مليار درهم، الجمعة، حيث تم تسجيل 318 مبايعة بقيمة 925.51 مليون درهم، منها 45 مبايعة للأراضي بقيمة 263.88 مليون درهم و273 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 661.63 مليون درهم.

وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 46 مليون درهم في منطقة جبل علي الصناعية الثانية تليها مبايعة بقيمة 26 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد تليها مبايعة بقيمة 25 مليون درهم في منطقة ورسان الاولى.

وقد تصدرت منطقة الحبيه الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 17 مبايعة بقيمة 49 مليون درهم وتلتها منطقة مدينة المطار بتسجيلها 7 مبايعات بقيمة 25 مليون درهم وثالثة في جبل علي الأولى بتسجيلها 4 مبايعات بقيمة 14 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعات بقيمة 25 مليون درهم و20 مليون درهم و17 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وقد تصدرت منطقة مرسى دبي المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 37 مبايعة بقيمة 126 مليون درهم وتلتها منطقة البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 31 مبايعة بقيمة 28 مليون درهم وثالثة في اليفره 1 بتسجيلها 17 مبايعة بقيمة 31 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 264.85 مليون درهم منها 10 رهونات أراضي بقيمة 17.44 مليون درهم و42 رهونات فلل وشقق بقيمة 247.4 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة مجمع دبي للاستثمار الثاني بقيمة 82 مليون درهم وأخرى في منطقة السوق الكبير بقيمة 53 مليون درهم.

واما الهبات فقد شهدت تسجيل 11 هبة بقيمة 49.84 مليون درهم كان أهمها بمنطقة نخلة جميرا بقيمة 24 مليون درهم وأخرى في منطقة الخليج التجارى بقيمة 14 مليون درهم