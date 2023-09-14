ابراهيم العثمان by ابراهيم العثمان

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فيديو.. إحباط تهريب أكثر من 13 طناً من أقراص الكبتاجون في الإمارات

ابراهيم العثمان by ابراهيم العثمان
أقراص الكبتاجون

أعلن الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، عن إحباط تهريب أكثر من 13 طناً من أقراص الكبتاجون المخدرة موزعة في 5 حاويات، مؤضحة أن قيمتها السوقية تجاوزت الـ 3 مليارات درهم.

وقال الشيخ سيف بن زايد آل نهيان في حسابه الرسمي على منصة “إكس” تويتر سابقاً، أن العصابة الإجرامية حاولت تهريب المواد المخدرة عبر دسها في 651 باب و 432 لوح ديكور، مؤكدا أنه ألقي القبض على أفراد العصابة الإجرامية الستة متلبسين.

أقراص الكبتاجون

وأضاف سموه :” عملية ستورم النوعية، أكدت فيها شرطة دبي الاحترافية والكفاءة”.

وتقدم بالشكر للفريق عبدالله خليفة المري وفريق العمل في مكافحة المخدرات بالقيادة العامة لشرطة دبي على جهودهم المخلصة في الحفاظ على سلامة مجتمع الإمارات من مخاطر آفة المخدرات.

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