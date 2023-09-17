مويضي المطيري by مويضي المطيري

أخبار ذات صلة

Posted inأخبار أريبيان بزنسسياحةشركاتعملمواصلاتنقل

السعودية تطلق أكثر من 13 ألف سيارة أجرة سياحية بـ”العُلا”

مويضي المطيري by مويضي المطيري

اعتمدت خدمة “أجرة العُلا”؛ كأول هُوِيّة يتم اعتمادها والعمل بها خارج نطاق الهُوِيّة المعتمدة لنشاط الأجرة “أجرة المطار” في بقية مدن ومناطق المملكة، وذلك لأهمية محافظة العُلا كوجهة سياحية ومقصد مهم للكثير من السياح والزوار.



وتعمل أكثر من 13 ألف سيارة في نشاط الأجرة، وتتكامل في خدماتها الحيوية مع كافة أنماط ووسائل النقل الأخرى، لتسهم في توفير خيارات عدة أمام المستفيدين، وتسهيل تنقلهم.



وتنطلق خدمة “أجرة العُلا”، بهدف تحسين خدمة المستفيد ولدعم السياحة، إذ يتم توفيرها في المطار للزوار وفق أفضل المعايير والنماذج العالمية.



ودشنت الهيئة العامة للنقل، بالتعاون مع الهيئة الملكية لمحافظة العُلا وشركة تجمع مطارات الثاني، الخدمة بهُوِيّتها الجديدة في مطار العُلا الدولي.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا