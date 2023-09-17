السعودية تطلق أكثر من 13 ألف سيارة أجرة سياحية بـ”العُلا”

اعتمدت خدمة “أجرة العُلا”؛ كأول هُوِيّة يتم اعتمادها والعمل بها خارج نطاق الهُوِيّة المعتمدة لنشاط الأجرة “أجرة المطار” في بقية مدن ومناطق المملكة، وذلك لأهمية محافظة العُلا كوجهة سياحية ومقصد مهم للكثير من السياح والزوار.





وتعمل أكثر من 13 ألف سيارة في نشاط الأجرة، وتتكامل في خدماتها الحيوية مع كافة أنماط ووسائل النقل الأخرى، لتسهم في توفير خيارات عدة أمام المستفيدين، وتسهيل تنقلهم.





وتنطلق خدمة “أجرة العُلا”، بهدف تحسين خدمة المستفيد ولدعم السياحة، إذ يتم توفيرها في المطار للزوار وفق أفضل المعايير والنماذج العالمية.





ودشنت الهيئة العامة للنقل، بالتعاون مع الهيئة الملكية لمحافظة العُلا وشركة تجمع مطارات الثاني، الخدمة بهُوِيّتها الجديدة في مطار العُلا الدولي.