وظائف في المركز الوطني للأرصاد في السعودية لحملة الثانوية العامة

أعلن المركز الوطني للأرصاد في المملكة العربية السعودية عن فتح باب التوظيف لشغل (120) وظيفة في مختلف المجالات لشغلها بالكفاءات الوطنية المؤهلة من حملة الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس فأعلى:

المؤهلات المطلوبة للوظيفة:

الثانوية العامة

الدبلوم أو ما يعادله

البكالوريوس وأعلى

مسميات الوظائف:

أخصائي تصاريح

أخصائي وثائق ومحفوظات

فني صيانة أنظمة محطات الرصد السطحي الآلي بالمطارات

أخصائي شؤون قانونية

محلل بنية تحتية

فني ميكانيكا

أخصائي مراقبة مخزون

اخصائي خدمات الرصد البحري

أخصائي تقييم الأداء

أخصائي مصروفات

أخصائي علاقات خارجية

محرر ومدقق لغوي

مشرف عمليات معالجة البيانات

أخصائي مشتريات

مطور تقنيات أرصادية

أخصائي نظم معلومات جغرافية

مهندس معماري

فني كهرباء

مشرف وحدة التشغيل لنماذج السيول

أخصائي استجابة حوادث للأمن السيبراني

أخصائي تقارير مالية

كاتب وصانع محتوى

فني صيانة أنظمة تقنية المعلومات

اخصائي إحصاء رقمي

مشرف وحدة التطوير لنماذج السيول

أخصائي أمن سيبراني

مشرف البنية المؤسسية التقنية

رسام أوتوكاد

أخصائي إيرادات

مشرف البنية التحتية السحابية

أخصائي بلاغات

مصمم تقارير وعروض تقديمية

مخرج ومصمم إبداعي

راصد جوي

فني صيانة أنظمة محطات الرصد الأوتوماتيكية

مشرف مكتب إنجاز

مشرف اتصالات إدارية

أخصائي محتوى محلي

مشرف مكتب سري

مدير إدارة الفعاليات

مشرف بيانات جيومكانية

فني تشغيل صيانة محطات الرصد المأهولة

أخصائي إحصاء بيانات مناخية

أخصائي وثائق سرية

مشرف الشبكة الأرصادية

⚠️ إعلان وظيفي..

المركز يعلن عن توفّر 120 وظيفة شاغرة، وللتقديم يرجى الضغط على الرابط التالي:https://t.co/lzImyhVHEm ولمزيد من التفاصيل ⤵️#نحيطكم_بأجوائكم pic.twitter.com/RnkQZ0LNZp — المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA) April 30, 2023

اخصائي تراخيص

أخصائي إدارة المخاطر

أخصائي إدارة بيانات وجودة

مشرف متابعة وتنفيذ المشاريع التقنية

مشرف خدمات ارصاد الموانئ

مدير الأصول

مشرف حسابات

مدير الإدارة القانونية

مشرف تخطيط ميزانية

مصمم ومبرمج مواقع الكترونية

مشرف تطبيقات جيومكانية

اخصائي تقارير لمركز التغير المناخي الإقليمي

مبرمج تغير مناخي لمركز التغير المناخي الإقليمي

مدير إدارة الصحة والسلامة والبيئة

أخصائي ارصاد مناخية

مدير إدارة البيانات

أخصائي إحصاء جودة توقعات الطقس

مدقق الالتزام والحوكمة للأمن السيبراني

مشرف قسم المعايرة

أخصائي هوية الوصول والتحكم للأمن السيبراني

محلل نظم أول لمركز التغير المناخي الإقليمي

مدير إدارة الشؤون المالية

أخصائي خدمات مناخ

محلل بيانات جودة توقعات الطقس

مشرف نمذجة التوقعات الموسمية

مشرف التشغيل والتحقق من التوقعات

مشرف وحدة الحوسبة عالية الأداء

أخصائي نمذجة مناخية

أخصائي تحسين الطقس

مشرف بيانات الرصد عن بعد ورصد طبقات الأجواء العليا

مشرف دقة وجودة البيانات الارصادية

مدير وحدة الخدمات المدارة

مدير وحدة تكامل البيانات الارصادية

مشرف جودة تقنية أرصادية

التخصصات المطلوبة لحملة الدبلوم والبكالوريوس للحصول على وظيفة في المركز الوطني للأرصاد:

إدارة الأعمال

الموارد البشرية

القانون

إدارة المكتبات

إدارة المعلومات

المحاسبة

المالية

العلاقات العامة

العلاقات الدولية

اللغة العربية

اللغة الإنجليزية

العمليات المالية

الإدارة المالية

نظم المعلومات الحاسوبية

الشبكات

البنية التحتية

الأمن السيبراني

علوم الحاسب

هندسة الحاسب

تقنية المعلومات

هندسة البرمجيات

نظم المعلومات الجغرافية

الهندسة المعمارية

علوم المياه

الرياضيات

الفيزياء

العلوم (عام)

الإعلان والصحافة

إدارة المحتوى

الإحصاء

تصميم الجرافيك

الإدارة المكتبية

الإخراج والتصميم

علوم الأرصاد الجوية

علم المناخ

التسويق

الأعمال التجارية

إدارة سلاسل الإمداد

الصحة والسلامة

قواعد البيانات

الهندسة الكهربائية

الهندسة الإلكترونية

الهندسة الصناعية

الهندسة (عام)

دبلوم إداري

دبلوم تقني أو فني

دبلوم إدارة المكاتب

دبلوم سكرتارية

دبلوم علوم الأرصاد

دبلوم التقنية الكهربائية

دبلوم التقنية الميكانيكية

الشروط العامة للقبول في الوظيفة:

أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية. ارفاق السيرة الذاتية بصيغة (PDF). وجود الخبرة و المؤهل المطلوبين. يحق للمركز استبعاد من لا تنطبق عليه الشروط بالإضافة إلى الغاء الوظيفة في حال عدم تقدم مرشح مناسب.

طريقة التقديم للوظيفة:

بدأ التقديم اليوم الأحد 10 شوال 1444 ه الموافق 30 نيسان/أبريل ويستمر حتى السبت المقبل 16 شوال 1444 ه الموافق 6 أيار/مايو.

ويمكن التقدم للوظيفة عبر الموقع الإلكتروني لـ المركز الوطني للأرصاد.