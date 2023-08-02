12.6 ألف عامل استفادوا من “أجير” بـحج 2023

استفاد أكثر من 12 ألف عامل من خدمات برنامج “أجير” التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وذلك خلال موسم حج العام 2023-1444ه بأقل من أسبوعي.

أوضح برنامج “أجير”، التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن عدد الأفراد العاملين في موسم حج 1444هـ، بلغ أكثر من 12.6 ألف عامل، في 626 منشأة مستفيدة من خدمات البرنامج.

وقال إن المستفيدين من الخدمة بينهم أكثر من 7 آلاف سعودي، ما أسهم في توفير فرص عمل للشباب، وتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المملكة.

وأبان البرنامج أن الخدمة تهدف إلى تسهيل عملية توظيف العمالة الموسمية والمؤقتة لتلبية احتياجات المؤسسات خلال موسم الحج، عبر توثيق العلاقة التعاقدية بين الفرد والمنشأة، وذلك من خلال إتمام عملية التعاقد، وإصدار تصريح “أجير الحج” بشكل إلكتروني.

وأشار إلى أن الخدمة أسهمت في إدارة وتنظيم العمل بموسم الحج، وتغطية احتياجات المنشآت المشاركة من خلال عرض الفرص الوظيفية، وقد استفاد من خدمة إصدار تصاريح العمل المؤقتة المنشآت والمؤسسات التي تعمل في قطاعات خدمة ضيوف الرحمن، والتموين والإعاشة، والنقل البري والتخزين، وخدمات الأعمال.