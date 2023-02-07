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12 مليار دولار طلبات على سندات خضراء لصندوق الاستثمارات العامة

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كشفت وثيقة أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي، باع سندات خضراء مقومة بالدولار على ثلاث شرائح لأجل 7 سنوات و12 و30 سنة، حيث تلقى طلبات بأكثر من 12 مليار دولار.

وقالت خدمة «آي.إف.آر» التابعة لـ«رفينيتيف»، الثلاثاء، إن صندوق الاستثمارات يبيع سندات خضراء مقومة بالدولار على ثلاث شرائح لأجل 7 سنوات و12 و30 سنة.

وتم تحديد سعر استرشادي مبدئي يزيد نحو 145 و175 و215 نقطة أساس تقريبا فوق سندات الخزانة الأمريكية لأجل سبع سنوات و12 سنة و30 سنة على الترتيب، وفقا للخدمة.

وقالت «آي.إف.آر» إنه تم تعيين «جولدمان ساكس» و«جيه.بي مورجان» و«ستاندرد تشارترد» منسقين عالميين لبيع السندات. وكل شريحة بالحجم القياسي، وهو ما يعني عادة 500 مليون دولار على الأقل.

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