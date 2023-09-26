أكد وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي أن المملكة وسنغافورة تتمتعان بعلاقات تجارية استراتيجية، مبيناً أن حجم التجارة يقدر بـ 12 مليار دولار، وهناك فرص كبيرة لتوسيع حجم التجارة الثنائية وتنويعها.

وأوضح بكلمته في “منتدى الأعمال السعودي ـ السنغافوري” بمشاركة نحو 300 قيادي من القطاعين الحكومي والخاص في البلدين، أن المملكة تعمل على التحول، إلى أن تكون مركزاً عالمياً للتجارة والخدمات اللوجستية، وذلك بفضل “البنية التحتية الناعمة والصلبة”، والمناطق الاقتصادية التي أطلقتها هذا العام.



وأشار إلى تحقيق المملكة أعلى معدل نمو للناتج المحلي الإجمالي بين جميع دول مجموعة العشرين في 2022 بنسبة 8.7%، وبإجمالي ناتج بلغ 1.1 ترليون دولار، إضافة إلى أن 12% من حجم التجارة العالمية في 2021 م بالمملكة، فيما تحتل سوق التجارة الإلكترونية السعودية المرتبة 27 عالمياً.

بدوره أفاد وزير القوى العاملة الوزير الثاني للتجارة والصناعة في سنغافورة الدكتور تان سي لينغ خلال كلمته في المنتدى، بأن المملكة وسنغافورة تتمتعان بعلاقات اقتصادية وثيقة، مع روابط تجارية واستثمارية قوية، وأن هناك تقدماً كبيراً محرزاً في تعزيز التعاون الاقتصادي في مجالات مثل الاتصال والطاقة.